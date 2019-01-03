Назарбаев подписал указ о переименовании Зыряновска в Алтай

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переименовании Зыряновского района и города Зыряновск Восточно-Казахстанской области в район Алтай и город Алтай, сообщила пресс-служба главы государства.

«Переименовать Зыряновский район и город Зыряновск Восточно-Казахстанской области в район Алтай и город Алтай Восточно-Казахстанской области», - говорится в документе, опубликованном на Акорде.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Напомним, переименование города Зыряновск в Алтай одобрил аким ВКО Даниал Ахметов, указав, что «этот район и есть Алтай и должен носить это имя по праву». В сентябре за переименование проголосовали депутаты местного маслихата и члены общественного совета.

Кроме этого, указом президента Зеленовский район Западно-Казахстанской области переименован в район Байтерек. Указ вводится в действие также со дня его первого официального опубликования.