Также переименован Зыряновский район
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Назарбаев подписал указ о переименовании Зыряновска в Алтай
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переименовании Зыряновского района и города Зыряновск Восточно-Казахстанской области в район Алтай и город Алтай, сообщила пресс-служба главы государства.

«Переименовать Зыряновский район и город Зыряновск Восточно-Казахстанской области в район Алтай и город Алтай Восточно-Казахстанской области», - говорится в документе, опубликованном на Акорде.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Напомним, переименование города Зыряновск в Алтай одобрил аким ВКО Даниал Ахметов, указав, что «этот район и есть Алтай и должен носить это имя по праву». В сентябре за переименование проголосовали депутаты местного маслихата и члены общественного совета.

Кроме этого, указом президента Зеленовский район Западно-Казахстанской области переименован в район Байтерек. Указ вводится в действие также со дня его первого официального опубликования.

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