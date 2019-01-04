Глава комитета общественного согласия МОР задержан за взятку почти в 2 млн тенге

В Астане задержан председатель комитета общественного согласия министерства общественного развития, который получил взятку в сумме 1,9 млн тенге, сообщил в пятницу в ходе брифинга директора департамента по связям с общественностью Арман Бердалин. Подозреваемый уже дал признательные показания.

«Департаментом национального бюро по противодействию коррупции по городу Астана задержан председатель комитета общественного согласия министерства общественного развития РК, который при пособничестве руководителя управления экономики и финансов комитета получил взятку в размере 1,9 млн тенге за общее покровительство и дополнительное финансирование подведомственной организации. Председатель комитета дал признательные показания», - сообщил Бердалин.

Он сообщил, что в отношении подозреваемого суд санкционировал меру пресечения в виде домашнего ареста. В данный момент проводится досудебное расследование.

Отметим, что на сайте министерства и.о. председателя комитета указан Кайсар Джанаханов.