В Байконуре увеличат количество подразделений казахстанских госорганов

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года». Как сообщил депутатам министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, документом закрепляется открытие на территории города дополнительных 10-ти подразделений государственных органов РК.

«Протокол предусматривает включение в перечень госорганов, функционирующих в городе Байконур, дополнительно подразделения десяти госорганов Республики Казахстан. Это подразделения комитета казначейства, отдел занятости и социальных программ, подразделения пограничной службы и другие», - объяснил Жумагалиев, отметив, что раньше в этом соглашении было закреплено только восемь государственных органов – суд, прокуратура, подразделения аэрокосмического комитета, специальный представитель президента и другие.

«Необходимо законодательно закрепить данные дополнительные госорганы», - подчеркнул министр.

Как отмечается в заключении профильного комитета мажилиса, перечень дополнен такими госорганами, как подразделение уполномоченного органа РК в области охраны окружающей среды, подразделение министерства юстиции, представитель уполномоченного органа по контролю за использованием и охраной земель местного исполнительного органа Кызылординской области, подразделение КНБ РК, подразделение пограничной службы РК, администратора судов по Кызылординской области, департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде, подразделение казначейства министерства финансов, комитета по статистике министерства национальной экономики, Байконырский филиал Кармакшинского районного отдела занятости и социальных программ.