Казахстанцы смогут узнать о доходах госслужащих
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Декларации чиновников будут находиться в открытом доступе – Минфин
фото жанары каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Политические и административные государственные служащие корпуса «А», судьи, депутаты парламента и еще ряд категорий организаций, в которых есть доля государства должны будут предоставлять декларации о доходах не только в уполномоченные органы, но и публиковать их на сайте своих организаций, заявил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций и.о. заместителя председателя комитета госдоходов министерства финансов Талгат Мамаев. Напомним, всеобщее декларирование в Казахстане будет внедрено с 2020 года.

«На сегодняшний день определены конкретные категории государственных служащих. Это в первую очередь категории государственных служащих, относящиеся к категории политических госслужащих, административные государственные служащие, относящиеся к корпусу «А», судьи, депутаты парламента и руководители квазигосударственнх организаций, где имеется доля участия государства. Список конкретный будет определяться пофамильно. Здесь еще есть нюанс: они будут в открытом доступе на веб-сайтах соответствующих государственных органов, ну и в целом правительства. И данную функцию мы возложили на кадровые службы соответствующих государственных органов. По итогам декларирования они будут опубликовывать их на веб-ресурсах», - заявил Мамев.

В свою очередь вице-министр финансов Руслан Енсебаев отметил, что декларации предполагается публиковать на открытых источниках с 2020 года.

«Отдельные категории, государственные служащие, депутаты будут заполнять новую форму 250 и делать ее публичной, в открытом доступе», - подчеркнул он.

Также вице-министр рассказал, какое конкретно имущество должно быть отражено в декларации: «Этот вопрос больше всего вызвал резонанс…. (Гражданин - V) декларирует имущество, которое в будущем может послужить ему источником дохода. И это нужно понимать, что это не может быть дешевое имущество, как говорилось вилки или ручки. Это имущество, которое можно действительно продать и, таким образом, использовать вырученные средства».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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