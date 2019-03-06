Декларации чиновников будут находиться в открытом доступе – Минфин

Политические и административные государственные служащие корпуса «А», судьи, депутаты парламента и еще ряд категорий организаций, в которых есть доля государства должны будут предоставлять декларации о доходах не только в уполномоченные органы, но и публиковать их на сайте своих организаций, заявил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций и.о. заместителя председателя комитета госдоходов министерства финансов Талгат Мамаев. Напомним, всеобщее декларирование в Казахстане будет внедрено с 2020 года.

«На сегодняшний день определены конкретные категории государственных служащих. Это в первую очередь категории государственных служащих, относящиеся к категории политических госслужащих, административные государственные служащие, относящиеся к корпусу «А», судьи, депутаты парламента и руководители квазигосударственнх организаций, где имеется доля участия государства. Список конкретный будет определяться пофамильно. Здесь еще есть нюанс: они будут в открытом доступе на веб-сайтах соответствующих государственных органов, ну и в целом правительства. И данную функцию мы возложили на кадровые службы соответствующих государственных органов. По итогам декларирования они будут опубликовывать их на веб-ресурсах», - заявил Мамев.

В свою очередь вице-министр финансов Руслан Енсебаев отметил, что декларации предполагается публиковать на открытых источниках с 2020 года.

«Отдельные категории, государственные служащие, депутаты будут заполнять новую форму 250 и делать ее публичной, в открытом доступе», - подчеркнул он.

Также вице-министр рассказал, какое конкретно имущество должно быть отражено в декларации: «Этот вопрос больше всего вызвал резонанс…. (Гражданин - V) декларирует имущество, которое в будущем может послужить ему источником дохода. И это нужно понимать, что это не может быть дешевое имущество, как говорилось вилки или ручки. Это имущество, которое можно действительно продать и, таким образом, использовать вырученные средства».