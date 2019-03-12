Курс доллара сохранится на уровне 370 тенге в 2019 году – Даленов

ВВП Казахстана в 2019 году прогнозируется на уровне 3,8%, курс доллара сохранится на уровне 370 тенге, а цена на нефть – $55 за баррель, сообщил в вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Руслан Даленов, представляя уточнение прогноза основных макропоказателей текущий год и бюджетных параметров на 2019-2021 годы.

«Основными факторами уточнения прогноза макропоказателей на 2019 год явилось публикация данных ВВП за 2018 год, изменение динамики горнодобывающей промышленности и сектора услуг», - объяснил Даленов, отметив, что объем ВВП в 2018 году составил 58,8 трлн тенге, что «является хорошей базой для оценки 2019 года».

Добыча нефти, по прогнозам, по сравнению с 2018 годом снизится на 1,4 млн тонн или на 1,5%.

«С учетом внешних и внутренних факторов базовые параметры на 2019 год в рамках прогноза сохранены на ранее одобренном уровне: цена на нефть – 55 долларов США за баррель; курс тенге – 370 тенге за доллар США; целевой коридор годовой инфляции – 4-6%. Также сохранены прогнозы роста сельского хозяйства – 6,2%, строительства – 3,7%, торговли – 4,3%, транспорта и складирования – 3,8%», - сообщил глава Миннацэкономики.

Рост промышленности, по его словам, составит 1,6%, экспорт увеличен на $0,3 млрд до $54,4 млрд, объем импорта сохранился на уровне $32,9 млрд.

«С учетом вышеотмеченных факторов развития реальный рост ВВП на 2019 год оценивается на уровне 3,8%. Номинальный ВВП в 2019 году прогнозируется в объеме 64,3 трлн тенге, что на 323,5 млрд тенге выше предыдущей оценки. ВВП на душу населения составит 9 409 долларов США», - подчеркнул Даленов.

Вместе с тем на основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз бюджетных параметров на 2019 год. В частности, доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2019 году оцениваются в объеме 7,0 трлн тенге, что на 200,4 млрд тенге выше утвержденного плана. Основное увеличение ожидается по НДС, ЭТП на сырую нефть, а также по неналоговым поступлениям. Кроме того, для финансирования новых инициатив президента в 2019 году предлагается увеличить гарантированный трансферт из Национального фонда на 250 млрд тенге с 2 450 млрд тенге до 2 700 млрд тенге; дефицит увеличить с 1,5% до 2,1% к ВВП.

«С учетом этого на ваше рассмотрение выносится соответствующий проект закона «О внесении изменения в закон «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2019-2021 годы», - попросил министр.