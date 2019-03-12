Страны приостанавливают эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 после катастрофы в Эфиопии

В понедельник власти КНР ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 MAX 8. Вслед за Китаем приостанавливает использование этой модели самолета крупный мексиканский авиаперевозчик Aeromexico. При этом сначала компания заявила, что ее Boeing 737 MАX 8 находятся «в отличном состоянии» и продолжат летать, но позже изменила свою позицию. Авиакомпания по-прежнему «полностью уверена в безопасности своего флота», но «решила временно отказаться от задействования своих шести Boeing 737 MAX 8, пока не будут получены убедительные сведения о ходе расследования трагического инцидента в Эфиопии».

Временно прекращает полеты Boeing 737 MAX 8 бразильская авиакомпания GOL. С такой просьбой к компании обратилось управление по защите прав потребителей Сан-Паулу. При этом в компании также не сомневаются в надежности и безопасности принадлежащих ей семи бортов Boeing.

Аргентинская Ассоциация пилотов отдала распоряжение не осуществлять полеты на Boeing 737 MAX 8. Указывается, что пилоты крупнейшей аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas не будут летать на этих лайнерах до «получения информации и гарантий отсутствия какого-либо риска при их использовании». У авиаперевозчика насчитывается 5 таких лайнеров.

О приостановке полетов самолетов этой модели заявил также ряд африканских авиакомпаний. В частности, об отказе эксплуатировать эти самолеты заявила южноафриканская компания Comair, которая ранее заказала у корпорации Boeing 8 самолетов этой модели, 1 уже был предоставлен для пользования. Авиакомпания сняла с рейсов Boeing 737 MAX 8 до выяснения причин крушения лайнера Ethiopian Airlines.

Власти Индонезии также распорядились о временном прекращении использования этих воздушных судов. Генеральный директор гражданской авиации страны Полана Прамести сообщила, что Индонезия проведет инспекцию на самолетах, и они будут возвращены на службу только после того, как будут сертифицированы.

Запретил эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX на своей территории и Сингапур. Запрет касается в том числе и зарубежных авиакомпаний.

До выяснения причин катастрофы запретил своим авиакомпаниям эксплуатацию этих самолетов Вьетнам. Сейчас в авиапарках страны нет Boeing 737 MAX 8, но руководитель управления гражданской авиации Вьетнама Динь Вьет Тханг заявил, что «мы не будем принимать от авиакомпаний заявки на выдачу эксплуатационного сертификата на Boeing 737 MAX 8, пока не будут окончательно определены причины катастроф (в Эфиопии и в Индонезии – V). Первая поставка лайнеров должна состояться в конце этого года. Всего до 2025 года ожидается поставка 20 самолетов модели MAX 8.

Межу тем министр транспорта Канады Марк Гарно заявил, что канадские авиакомпании не будут отказываться от использования Boeing 737 MAX 8. Он считает, что говорить об этом «преждевременно». В настоящее время авиакомпании Air Canada, West jet и Sunwing эксплуатируют 41 Boeing 737 MAX 8.

Также продолжит эксплуатацию Boeing 737 MAX норвежская авиакомпания Norwegian, в авиапарке которой находится 18 таких самолетов. При этом в компании отметили, что находятся «в тесном контакте с Boeing и реагируют как на их рекомендации, так и на рекомендации авиационных властей». Norwegian использует авиалайнеры Boeing 737 MAX 8 на внутриевропейских направлениях, на рейсах между Европой и Ближним Востоком, США и Ирландией, Северной Ирландией и Шотландией. Компания также намерена получить в будущем еще 90 бортов Boeing этой модели.

Отметим, что в Казахстане единственным эксплуатантом этого типа самолетов является авиакомпания SCAT, которая приобрела Boeing 737 Max 8 в апреле 2018 года. Будет ли авиаперевозчик приостанавливать эксплуатацию лайнеров, неизвестно – пока в компании не дают никаких комментариев.