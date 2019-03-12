В Казахстане внедрят публичный мониторинг цен на продовольственные товары

В Казахстане намерены внедрить публичный мониторинг цен на продовольственные товары и создавать оптово-распределительные центры (ОРЦ) для стабилизации цен на плодоовощную продукцию. Об этом в ходе брифинга во вторник сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов. Также он отметил, что в «некоторых торговых точках» Астаны цены на овощи уже понизились.

Напомним, ранее министр проехался по рынкам Астаны и посмотрел цены на помидоры и огурцы, после чего дал поручение антимонопольному комитету проанализировать стоимость продуктов, и в случае ценового сговора – провести проверку и вынести соответствующие предписания.

«Мы уже направили ряд запросов, это сделал наш антимонопольный комитет: в госорганы, оптовым продавцам, производителям и розничной торговле. Мы также проводим мониторинг. Если вы обратили внимание – цены не выросли по Астане, местами в некоторых торговых точках даже понизились. Мы посмотрели. Вот там, где была цена 1400 по огурцам, стало 1200 (за 1 кг – V), где было 1000 – стало 800. (…) Цены уже держутся», - сказал Даленов.

Он также подчеркнул, что «добросовестным предпринимателям, то есть продавцам и производителям, ничего бояться не нужно».

«Речь идет о недобросовестном сговоре. Там, где он есть, мы будем пресекать. Сейчас мы это анализируем», - уточнил министр.

Говоря о системных мерах сдерживания цен, Даленов сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос организации оптово-распределительных центров.

«Цель такая, чтобы во время урожая в осенний период, пока цены низкие, закупать в больших объемах плодоовощную продукцию, и в межсезонье обеспечить ее продажи по ценам с минимальной маржой, которая покрывает услуги на хранение и перевозку, и т.д. То есть такую финансовую модель мы сейчас прорабатываем. В скором времени мы ее предложим для инвесторов», - сказал министр нацэкономики.

«Другой проект – это публичный мониторинг цен. Такое существует в странах Европы – там публикуют публичные цены, в каких магазинах по каким низким ценам продаются продовольственные товары. Человек, приходя в магазин, заранее знает, где дешевле что купить. Продавцы стремятся к этим (низким – V) ценам, потому что показываются цены конкурентов», - продолжил Даленов.

По его словам, этот мониторинг планируется внедрить «в ближайшее время». Также прорабатывается вопрос, чтобы на входе в магазины был «вестник цен или бюллетень цен», чтобы «каждый гражданин мог ознакомиться».

«Не понравится цена – пойдет в другой магазин, который там указан», - отметил Даленов.