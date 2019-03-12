Увеличить пособия инвалидам и безработным планируют в Казахстане

В министерстве труда и социальной защиты намерены увеличить выплаты из государственного фонда социального страхования гражданам, которые утратят трудоспособность, по потере кормильца и потере работы. Соответствующие нормы заложены в новом законопроекте «Об обязательном социальном страховании» и сопутствующим поправкам, которые во вторник презентовали в мажилисе.

«Законопроектом предусматривается пересмотр параметров назначения социальных выплат по трем видам социальных рисков: утрата трудоспособности, потеря кормильца и потеря работы. Во-первых, в целях усиления взаимосвязи между размерами социальных выплат и стажем участия в системе предлагается пересмотреть коэффициент стажа участия в системе для получателей, чей стаж превышает 5 лет», - рассказала депутатам вице-министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова, отметив, что данный коэффициент применяется при определении размера трех видов социальных выплат: по утрате трудоспособности, потери кормильца и потери работы.

Так, на сегодняшний день, максимальная величина данного коэффициента составляет 1,0 для граждан со стажем участия от 5 лет и выше. Таким образом, по ее словам, при прочих равных условиях получатели социальных выплат со стажем 60 месяцев и со стажем 120 месяцев имеют одинаковый размер выплат.

«В этой связи предлагается при стаже участия до 71 месяца (включительно) сохранить действующие коэффициенты стажа участия, при этом за каждый последующий полный год, сверх 60 месяцев повышать коэффициент на 2%», - пояснила вице-министр.

Кроме того, для получателей социальных выплат по утрате трудоспособности размер социальной выплаты предлагается определять напрямую в зависимости от степени утраты общей трудоспособности (от 30% до 100%), установленной на основании проведенной медико-социальной экспертизы.

«Сегодня применяются усредненные коэффициенты утраты общей трудоспособности, при этом максимальное значение при 100% СУОТ составляет 0,7», - добавила она.

Как изменение этих коэффициентов повлияет на размер социальной выплаты по утрате трудоспособности можно показать на примере конкретного получателя. В частности, для участника системы со стажем участия 85 месяцев, при среднемесячном доходе в 100 тыс. тенге и СУОТ на уровне 65%, размер выплаты с учетом новых параметров составит 31 080 тенге, что на 35,2% выше размера выплаты при действующих параметрах. Учитывая, что система обязательного социального страхования – это дополнительный уровень социальной защиты, к данной выплате надо прибавить выплату государственного социального пособия по инвалидности. Для инвалида II группы размер выплаты составляет 45 438 тенге в 2019 году, соответственно, общая сумма выплаты составит 76 518 тенге.

Следующей нормой для социальной защищенности семей, оставшихся без кормильца, предлагается повысить размеры социальных выплат через изменение коэффициентов количества иждивенцев. Так, коэффициент количества иждивенцев в случае потери кормильца – участника системы при одном иждивенце предлагается повысить с 40% до 50%; при двух – с 50% до 65%; при трех – с 60% до 80%; при четырех и более иждивенцах – с 80% до 100%.

«В целом рост каждого коэффициента составляет порядка 25% от прежней величины», - сказала Жакупова.

В случае же потери кормильца – участника системы со стажем участия в системе 85 месяцев, при среднемесячном доходе в 100 тыс. тенге, семье из одного иждивенца размер выплаты при новых параметрах составит 23 907 тенге, что на 30% выше размера выплаты при действующих 18 390 тенге. А с учетом государственного социального пособия по потере кормильца общая сумма выплаты вырастет с 43 910 тенге до 49 448 тенге.

Также законопроектом предлагается пересмотреть параметры назначения социальной выплаты по потере работы, в частности повысить коэффициент замещения дохода с 30% на 40%; увеличить продолжительность социальной выплаты по потере работы с 4 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе. В итоге при применении новых параметров, социальная выплата по потере работы для участника системы со стажем участия 85 месяцев, при среднемесячном доходе в 100 тыс. тенге, вырастет с 30 000 тенге до 41 600 тенге.

«С учетом проводимой политики социальной защиты материнства и детства, для обеспечения новорожденных детей и их родителей, вне зависимости от статуса их занятости, равными правами на выплаты до достижения ребенком одного года на минимально гарантированном уровне – на уровне пособий из республиканского бюджета предлагается в случае возобновления получателем трудовой (предпринимательской) деятельности продолжать социальные выплаты, при этом размеры выплат из ГФСС будут снижаться до уровня государственного пособия. При этом в период нахождения матери в отпуске по уходу за ребенком, за нее, как и прежде, государство дополнительно вносит обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ, в совокупности с исчисленными из социальных выплат взносами, на уровне ее перечислений до выхода в декрет», - также рассказала Жакупова, пояснив, что размер государственного пособия по уходу за ребенком до 1 года из республиканского бюджета в 2020 году составит на 1 ребенка 15 050 тенге, на 2 детей – 17 794 тенге, на 3 детей – 20 512 тенге, на 4 и более детей – 23 255 тенге.

«В результате принятия законопроекта ожидается, что рост размеров социальных выплат по трем видам социальных рисков – утрата трудоспособности, потеря кормильца и потеря работы – для 200 тыс. получателей составит в среднем 30%», - заключила вице-министр.