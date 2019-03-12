«Казахтелеком» просит суд рассматривать дело по иску миноритариев в закрытом режиме

Сегодня в Специализированном межрайонном экономическом суде Астаны продолжится рассмотрение дела по иску миноритарных акционеров к АО «Казахтелеком». Как заявили в пресс-службе Falconry Capital, компания пытается не допустить раскрытия общественности обстоятельств спора с миноритариями.

Телекоммуникационный оператор обратился в суд с просьбой о рассмотрении дела в закрытом формате, без допуска СМИ, ссылаясь на коммерческую тайну акционерного общества. Истцы же считают, что судебное разбирательство должно проходить открыто.

Напомним, что первое заседание по делу, которое состоялось 27 февраля, было перенесено из-за отсутствия у юристов «Казахтелекома» доступа в судебный интернет-кабинет для ознакомления с иском миноритариев. А сегодня, по информации Falconry Capital, миноритарии получили отзыв от компании, в котором говорится, что «Казахтелеком» не возражает против заявленного иска, так как возражения сводятся к техническим вопросам.

«Казахтелеком утверждает, что не отказывает миноритариям в требовании о выкупе их акций, но ожидает решения по уголовному делу, возбужденного в отношении акционеров по обвинению в инсайде. При этом невыкуп акций в течение 30 дней, предусмотренных законом, фактически означает отказ от выкупа. Более того, непонятно, какое отношение уголовное дело имеет к нам, ведь на предыдущем заседании подтвердили, что акции были куплены задолго до сделки Кcell, и наша ситуация отличается от других акционеров, купивших акции накануне или после сделки с Kcell», - сообщил партнер юридической фирмы «GRATA» Бахыт Тукулов.

Он добавил, что «Казахтелеком» также не согласен с указанной в иске ценой выкупа акций.

«Получается, что спора о необходимости выкупа нет, есть спор в отношении цены такого выкупа. Но тогда почему они не указывают, какие цифры, по их мнению, являются верными и какая цена, по их мнению, является справедливой. Подобная позиция не совсем добросовестна – дай мне то, не знаю, что», - заявил он.

Кроме того, по информации пресс-службы Falconry Capital, в телекоммуникационной компании утверждают, что намерены вести переговоры по вопросу выкупа, но до настоящего времени миноритарии никаких конкретных предложений не получили.

«5 марта в эфире радиостанции «Business FM» у нас состоялась дискуссия, в которой финансовый директор «Казахтелекома» Асхат Узбеков заявил, что компания готова начать переговоры с добросовестными акционерами. В результате наступило очередное молчание», - отметил инвестор и предприниматель Бахыт Ниязов.

Он считает, что «избегание ответственности и давление на миноритариев крайне непопулярные шаги накануне SPO, которые уже негативно влияют на имидж компании».

Напомним, миноритарные акционеры – фонд прямых инвестиций «Falconry Capital» и двое частных инвесторов – в январе заявили о нарушении компанией своих прав. Причиной стало несогласие миноритариев с решением совета директоров АО «Казахтелеком» о приобретении 75% мобильного оператора Kcell. Миноритарии обратились к компании с заявлением о выкупе своих акций, которые «Казахтелеком», согласно законодательству, должен был произвести по утвержденной методике определения стоимости акций в течение 30 дней. Однако вместо этого компания возбудила уголовное дело против своих акционеров по обвинению в инсайдерстве и изменила политику выкупа акций с 20% дисконтом к рыночной цене.

Фонду «Falconry Capital» с 2011 года принадлежит 7% привилегированных акций, что составляет 0,19% от общего количества размещенных акций. Еще двум миноритарным акционерам принадлежит в общей сложности 624 акции АО «Казахтелеком».