Судебные разбирательства по иску Стати могут занять до полутора лет – Бекетаев

Судебные разбирательства по иску молдавских бизнесменов Стати к Казахстану могут занять по времени от года до полутора лет, сообщил в кулуарах мажилиса министр юстиции РК Марат Бекетаев.

«Сейчас дело рассматривается в Лондоне. На наш взгляд, год – полтора года может занять время (судебных разбирательств – V)», - сказал Бекетаев журналистам в среду.

При этом он подчеркнул, что «не легче и неправильно взять и выплатить».

«Это не наши деньги – это деньги будущих поколений. Мы должны сделать все возможное, снять все аресты. Когда речь идет о суммах, которые тратятся на юристов, это издержки, которые тоже контролируются счетным комитетом, комитетом финансового контроля. В среднем, (как показывает – V) мировая практика, на юристов тратится по соотношению 1 к 10 и считается эффективным. У нас же это соотношение 1 к 60 от всех сумм, которые сейчас озвучены в арбитражных и судебных разбирательствах. Речь не идет только по делу Стати. У нас от 15 до 20 судебных и арбитражных процессов идет, чтобы не создать прецедент, что в Казахстан можно прийти и забрать деньги национального фонда», - пояснил министр, добавив, что Казахстан защищают «и казахстанские, и зарубежные юристы», «речь идет о нескольких людях».

По информации Бекетаева, «за этим процессом наблюдают другие страны, у которых есть суверенные фонды», и решение Казахстана не выплачивать бизнесменам деньги – «это принципиальный вопрос для будущих судебных процессов».

«Если мы покажем, что в Казахстане сформирована компетенция, эффективно защищать себя в судах и арбитражах, тогда уже меньше будет желающих нагреть на этом руки», - подчеркнул он.

Бекетаев напомнил, что по делу Стати речь идет о сумме более чем $500 млн. Шансы же на победу в этом деле министр отказался озвучивать « в процентах», но подчеркнул, что «с каждым днем у нас больше доказательств».

«Еще в декабре я комментировал, что в Лондонском суде 75 тыс. файлов были предоставлены, Стати и юристы не хотели сначала эту информацию предоставить, но по приказу суда информация была предоставлена. Эта информация была использована нами для усиления нашей позиций, потому что мы увидели дополнительные доказательства по мошенничеству Стати. Если ранее говорили только по мошенничеству при строительстве газоперерабатывающего завода, то сегодня увидели еще одну схему мошенническую по выпуску облигаций. Стати, чтобы развивать инфраструктуру на месторождении, привлек облигационный заем. Он состоял из двух этапов. На втором этапе была использована крупная мошенническая схема. Здесь он нарушил права не только Казахстана, но и тех инвесторов, которые купили эти облигации», - пояснил Бекетаев.

1 марта, по данным Минюста, итальянский апелляционный суд вынес решение, провозгласив арбитражное решение от 19 декабря 2013 года подлежащим исполнению и отклонив возражения Казахстана, которые были представлены 14 мая 2018 года. При этом в Минюсте подчеркивали, что «в Италии нет активов РК на которые возможно обратить взыскание, поэтому риски минимальные». Также в ведомстве отмечали, что «итальянский суд не рассмотрел существенные доказательства, представленные РК, в то время как Стати ни разу не представил опровергающих доказательств».

«После решения шведского суда появились новые доказательства, которые не только дополнительно подтвердили доводы о мошенничестве, представленные шведскому суду, но и выявили дополнительные доказательства о мошенничестве. Пока что английский суд является единственным судом, который оценил доказательства и пришел к достаточно убедительному заключению по существу мошенничества», - подчеркивали в ведомстве.

Молдавские бизнесмены Анатол и Габриэль Стати инициировали судебные иски против Казахстана в 2010 году. Стати потребовали $4 млрд от Казахстана через арбитраж в Швеции, но им было присуждено $500 млн. Позже Казахстан получил доказательства того, что претензии Стати основывались на крупном мошенничестве. Высокий суд Англии рассмотрел представленные доказательства, заключив в июне 2017 года, что имеется достаточное количество первоначальных доказательств того, что арбитражное решение было получено путем мошенничества. После этого Стати начали кампанию по принудительному исполнению в семи странах, получив предварительные аресты активов, принадлежащих Национальному банку Казахстана и Национальному фонду. В мае 2018 года суд первой инстанции в Брюсселе снял предварительный арест с активов Нацфонда и постановил, что снять арест с оставшихся средств возможно в английских судах.

В ноябре окружной суд США в Колумбии отказал Казахстану в отсрочке обязательств по Договору к Энергетической хартии выплатить арбитражное решение в размере $525 млн. В постановлении суда отмечается, что Стати может вернуть эти деньги из «любых государственных активов Казахстана в США». Между тем в министерстве юстиции РК заявили, что Стати не может по своему усмотрению наложить взыскание на казахстанские активы в округе Колумбия.

Ранее министерство юстиции сообщало, что Высокий суд Англии рассмотрит законность «заморозки» американским банком $500 тыс. активов Нацфонда РК. Также указывалось, что 4 декабря судья коммерческого суда отклонил ходатайство молдавских бизнесменов об отсутствии юрисдикции английского суда рассматривать данный спор.