Казахстан готов поставлять нефть в Узбекистан

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации Рамочного соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о некоторых вопросах сотрудничества в сфере энергетики».

Как пояснил депутатам вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов, ратификация соглашения будет способствовать поставкам сырой нефти в Республику Узбекистан для переработки на нефтеперерабатывающих заводах; решению вопроса бесперебойного снабжения юга Казахстана природным газом в осенне-зимний период, взаимному развитию транзитного потенциала газотранспортной системы Республики Узбекистан и обмену опытом в реализации и эксплуатации нефтегазохимических проектов.

«На сегодняшний день в нефтяной сфере в целях обеспечения потребностей Узбекистана в нефти нами за 2018 год осуществлена поставка более 260 тыс. тонн. Казахстан готов и далее осуществлять поставки нефти в Узбекистан из собственных ресурсов посредством нефтепровода Кенкияк – Кумколь и далее с перевалкой на ж/д цистерны на станции Шагыр. В настоящее время тариф по данному маршруту составляет $25,12 за 1 тонну», - рассказал вице-министр.

Он пояснил, что в соответствии с запросом Узбекистана Российская Федерация рассматривает вопрос поставки нефти в Узбекистан в объеме до 1 млн тонн в год. Казахстан в данном контексте рассматривается как транзитная сторона. Были осуществлены пробные поставки нефти транзитом через Казахстан в 2017 году – 68 тыс. тонн, в 2018 году – порядка 36 тыс. тонн. Кроме того, Узбекистан заинтересован в приобретении до 5 млн тонн нефти в год, в том числе у Казахстана до 2 млн тонн и у России до 3 млн тонн. Также рассматривается вариант поставки 5 млн тонн только из Казахстана.

«Для стабильных поставок нефти в Узбекистан в объеме до 5 млн тонн необходимы значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру, а именно: при транзите российской нефти через территорию Казахстана необходимо расширение нефтепровода Туймазы-Омск-Новосибрск-2 с текущих 11 млн тонн до 17,5 млн тонн в год и реконструкция НПС Трудовое (Карагандинская область ближайший населенный пункт Осакаровка), ориентировочные инвестиции – $70,6 млн; увеличение пропускной способности нефтепровода Кенкияк – Атырау после завершения проекта реверса с целью транспортировки нефти с запада Казахстана до 8-12 млн тонн в год, ориентировочные инвестиции – от $121,1 до $162,5 млн; строительство нового нефтепровода с юга Казахстана до границы с Узбекистаном (планируемая протяженность трубопровода НПС Шагыр – граница Узбекистана 170 км) мощностью 5 млн тонн в год, ориентировочные инвестиции – $133,5 млн», - перечислил Досмухамбетов.

Он также отметил, что стабильные поставки казахстанской нефти в Узбекистан возможны только с месторождений, расположенных в западном регионе Казахстана, преимущественно с месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

«Настоящее соглашение является рамочным, и вопросы поставки нефти в Узбекистан являются предметом дополнительных переговоров между Казахстаном, Россией и Узбекистаном», - подчеркнул он.

Ранее министр энергетики Канат Бозумбаев отмечал, что Узбекистан заинтересован в поставках нефти из Казахстана в объеме до 5 млн тонн в год. При этом, по словам Бозумбаева, «для стабильных поставок нефти в Узбекистан в объеме до 5 млн тонн необходимы значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру».