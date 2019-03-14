В Казахстане намерены создать доступную систему помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации

За последние 5 лет количество рецидивов по преступлениям среди несовершеннолетних выросло более чем в 5 раз, поэтому детей нужно более активно ресоциализировать и проводить воспитательную работу. Эти и ряд других вопросов должен решить закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с деятельностью организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка», который в четверг в двух чтениях принял сенат.

По словам депутата мажилиса Светланы Бычковой, которая является одним из разработчиков закона, документ должен решить ряд вопросов, которые связаны с функционированием организаций, осуществляющих функции по защите прав детей. То есть необходимо создать понятную и доступную систему помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. А главное – помочь детям, находящимся в конфликте с законом.

«Необходимость принятия неотложных мер в этом направлении связана с тем, что недостаточно последовательно реализуемая идея гуманизации может повлечь определенные риски общества», - сказала Бычкова, приведя статистику, что за последние 5 лет рецидивная преступность среди несовершеннолетних возросла более чем в 5 раз.

«Это говорит о том, что нужно активнее работать в этом направлении», - подчеркнула она.

Для решения этого вопроса нужно не только прекращать уголовное преследование, но и проводить с детьми работу по воспитанию и ресоциализации.

В целом законопроектом в Кодекс об административных правонарушениях переведены нормы о правонарушениях, связанные с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также введена административная ответственность за несообщение работниками организаций образования, здравоохранения либо социальной защиты в правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними либо в отношении них действий (бездействия), содержащих признаки уголовного или адмправонарушений, ставших им известными в связи с профессиональной деятельностью. Вместе с тем ужесточается уголовная ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.