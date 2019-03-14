Карту острых инфраструктурных и социальных вопросов регионов разработали в Казахстане

В Акорде под председательством руководителя администрации президента Асета Исекешева состоялось совещание по вопросам обеспечения эффективного и качественного исполнения поручений главы государства, реализации госпрограмм и реформ.

Исекешев сообщил, что в целях дальнейшей реализации задач послания президента народу Казахстана, государственных программ, Плана нации «100 конкретных шагов» будет внедрена система контроля и мониторинга, ориентированная на достижение конкретных результатов. В данном контексте глава АП отметил, что деятельность государственных органов должна быть направлена на рост благосостояния, доходов и качества жизни населения.

«На основе регулярных социологических исследований и анализа разработана Карта острых инфраструктурных и социальных вопросов регионов страны, которая передана для дальнейшей работы в правительство и акимам», - сказал Исекешев.

В ходе совещания также было подчеркнуто, что важным условием эффективной деятельности госорганов является открытость и активное взаимодействие с населением. В этой связи принят новый формат работы в регионах, который подразумевает проведение вместо ежегодной отчетной встречи регулярных встреч акимов с жителями всех районов, в том числе с организацией личного приема граждан. Также во всех районных и городских акиматах внедрят системы прямого взаимодействия и обратной связи с населением, что позволит оперативно решать насущные вопросы и получать объективную информацию из регионов. Данная работа будет проводиться совместно с партией «Нұр Отан» в рамках проекта «Халыққа көмек», инициированного главой государства.

Исекешев также проинформировал, что изменятся принципы оценки работы руководителей местных и центральных государственных органов, которые включают внедрение новой системы мониторинга и контроля эффективности реализации реформ и государственных программ. Этим будет заниматься создаваемый по поручению президента совместно с партией «Нур Отан» Центр оценки эффективности и мониторинга.

По его словам, администрация президента будет и впредь уделять особое внимание действенному проведению социальной политики, обеспечению верховенства права и безопасности граждан, повышению качества государственных услуг, борьбе с коррупцией, повышению качества региональной инфраструктуры, в том числе в рамках проектов «Құтты мекен и «Ауыл – ел бесiгi», а также активной реализации проектов в рамках программы «Рухани Жаңғыру».

По итогам совещания всем соответствующим структурным подразделениям было поручено обеспечить качественное и своевременное исполнение поставленных задач.