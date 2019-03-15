Почти 30 человек погибли в результате атаки на две мечети в Новой Зеландии

В Новой Зеландии в городе Крайстчерч вооруженные люди открыли стрельбу в мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид, расположенных по соседству, жертвами нападения стали почти 30 человек.

По данным СМИ, это произошло около 13:45 по местному времени после дневной молитвы. Вооруженные люди заблокировали входные двери и открыли стрельбу. Как рассказали очевидцы, в мечетях на этот момент находились около 200 и 300 человек соответственно. Один из нападавших вел онлайн-трансляцию происходящего.

Местные СМИ сообщают, что погибли 27 человек, еще около 30 ранены. Полиция пока не подтверждает эти данные. В свою очередь премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подтвердила информацию о многочисленных жертвах, но отметила, что «точное число погибших пока не известно».

Сообщается о задержании четырех человек. Одним из стрелков оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов. Накануне нападения он в соцсетях призывал к убийству канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом в опубликованном манифесте он назвал свои действия терактом.

Горожан призвали не покидать свои дома, все школы и госучреждения в городе закрыты.