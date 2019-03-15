1,7 млрд тенге возмещено в бюджет по итогам госаудита за 2018 год

Председатель комитета внутреннего государственного аудита министерства финансов РК Азамат Ахметов в интервью primeminister.kz рассказал о проводимой работе по повышению эффективности государственного аудита в рамках исполнения Плана нации «100 конкретных шагов». По его информации, по итогам госаудита за 2018 год в бюджет возвращено 1,7 млрд тенге.

Как напомнил Ахметов, в Казахстане разработан перечень объектов государственного аудита в целях недопущения неограниченных проверок. Все аудиторские проверки основаны на системе управления рисками и направлены на выявление не только нарушений, а также причин возникновения.

«С внедрением аудита по сравнению с 2015 годом плановые проверки снизились в 10 раз. При этом точечность проверок дает значительный эффект, почти в полтора раза вырос удельный вес выявленных нарушений. Если смотреть результативность, то в 2015 году она составляла 30%, а в 2018 году этот показатель вырос до 42%», - сказал он.

Глава комитета отметил, что перед госаудитором стоит задача проанализировать, оценить ситуацию и найти причину нарушений, «чтобы дать руководителю объекта действенные рекомендации по эффективному совершенствованию управления бюджетными средствами».

Так, по информации Ахметова, в 2018 году принятыми мерами устранены нарушения на сумму 185 млрд тенге из общей суммы подлежащих устранению по 193 млрд тенге. В доход бюджета возмещено 1,7 млрд тенге, что на 15% больше предыдущего периода, на 88 млрд тенге устранены ошибки учета, еще на 50 млрд тенге отозваны бюджетное ассигнование и на 19 млрд тенге допоставлены товары работы.

Внесено 2,5 тыс. рекомендаций для устранения причин выявленных нарушений и повышения эффективности деятельности аудита, порядка 2,6 тыс. должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, еще почти 1 тыс. должностных лиц оштрафованы на общую сумму 130 млн тенге. Порядка 700 материалов переданы в правоохранительные органы для принятия процессуальных нарушений.

Концепция по внедрению госаудита с учетом международного стандарта разработана и утверждена в 2013 году указом главы государства. В целях реализации данной концепции в 2015 году был принят закон «О государственном аудите и финансовом контроле».