Скончался один из пострадавших при взрыве в доме в Таразе

Мужчина, который пострадал при взрыве в жилом доме в Таразе 27 февраля и был госпитализирован с сильными ожогами, скончался в больнице, сообщила в пятницу пресс-служба управления здравоохранения Жамбылской области.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщал журналистам, что в больнице находятся 4 человека, двое из которых в тяжелом состоянии. Одним из них был мужчина 1954 года рождения с сильными ожогами.

По данным управления здравоохранения, пациенту в реанимации проводили комплексную противошоковую терапию с 27 февраля, но несмотря на лечение, 14 марта у него ухудшилось состояние. В тот же день медики констатировали у пациента смерть.

Напомним, утром 27 февраля в Таразе в результате взрыва на втором этаже многоквартирного жилого дома произошло обрушение 1-3 этажей, погибли 3 человека. По предварительной информации, причиной взрыва стало неосторожное обращение с газовым оборудованием. По поручению главы государства для расследования причин ЧП создана правительственная комиссия под председательством заместителя премьер-министра РК Жениса Касымбека.