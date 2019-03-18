Разведка блока «Женис» на Каспии начнется в течение года

«Лукойл» и «КазМунайГаз» создали совместное предприятие для освоения блока «Женис» на шельфе Каспийского моря и в течение года приступят к геологоразведке, сообщает ТАСС .

Об этом журналистам в Баку сообщил глава минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев. «В этом году», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, компании уже провели прямые переговоры, они должны заплатить бонус и заключить контракт на недропользование.

Кроме этого, по словам Бозумбаева, обсуждается участие «Лукойла» в освоении еще одного блока в Каспийском море и рассчитывает, что документы по нему будут подписаны в течение первого полугодия 2019 года.

Как напоминает ТАСС, в феврале стороны подписали протокол прямых переговоров по проекту «Женис» на предоставление права недропользования на разведку и добычу углеводородов. В рамках проведенных совместных переговоров были достигнуты такие договоренности в пользу Казахстана, как выплата подписного бонуса и обязательства недропользователя по доле высокого местного содержания в кадрах (50% руководители, 80% руководители структурных подразделений, 90% по специалистам, 100% - квалифицированные рабочие), а также в работах и услугах не менее 50%.

В июне прошлого года президент «Лукойла» Вагит Алекперов и занимавший тогда пост председателя правления НК «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев подписали соглашение о формировании консорциума по блоку «Женис» в казахстанском секторе Каспия. Подписанное соглашение предполагает, что стороны сформируют консорциум и проведут переговоры с компетентными органами Казахстана для получения прав недропользования на указанном участке. В ноябре стороны подписали соглашения о совместной разработке и финансировании проекта.

Блок «Женис» расположен в казахстанском секторе Каспийского моря на глубине 75-100 м. Расстояние от блока до порта Актау составляет 180 км, площадь лицензионного участка – 6 848 кв. км.

Сейчас «Лукойл» разрабатывает Карачаганкское газоконденсатное месторождение в Казахстане. В его освоении участвуют и другие члены консорциума - Karachaganak Petroleum Operating B.V., в который входят British Gas (29,25%), Eni (29,25%), Сhevron (18%) и НК «Казмунайгаз» (10%). Доля «Лукойла» в консорциуме составляет 13,5%.