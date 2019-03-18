«Самрук Казына» увеличил свою долю в экономике Казахстана

По итогам 2018 года доля АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и группы портфельных компаний в экономике Республики Казахстан выросла по сравнению с 2017 годом в 1,2 раза и составила 4 трлн. тенге, сообщил в понедельник департамент по коммуникациям Фонда.

В «Самрук Казына» отметили, что в минувшем году Фонд показал рост доходности (ROE) на уровне 8,0% в сравнении с 6,5% в 2017 году и «достиг по темпам роста уровня международных фондов национального благосостояния Temasek Holdings (Сингапур), Future Fund (Австралия)».

По итогам прошлого года доход от основной деятельности вырос к уровню 2017 года на 35% и составил более 8,5 трлн тенге. Объем чистой прибыли возрос на 83% и превысил 1,1 трлн тенге. Объем выплаченных налогов в бюджет вырос на 38,8% и превысил 1 трлн тенге.

Фонд «Самрук Казына» объединяет большую группу национальных компаний Казахстана, включая компании в нефтегазовой, атомной промышленности, железнодорожные, авиационные предприятия и другие.

В апреле 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев одобрил новую стратегию развития фонда на 2018-2028 годы, согласно которой эффективное управление портфельными компаниями и выравнивание их показателей деятельности с показателями мировых компаний-аналогов является одной из ключевых целей и мандатов фонда, напомнили в «Самрук- Казыне».