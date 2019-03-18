Назарбаев подписал закон о гособоронзаказе и сопутствующие ему поправки

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе», направленный на комплексное регулирование сферы оборонной промышленности страны, а также формирование и исполнение государственного оборонного заказа, сообщает Акорда.

Ранее вице-премьер, министр оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев пояснял, что основным документом предусматривается определение основных задач государственной политики, а также государственного регулирования в области оборонной промышленности и государственного оборонного заказа, введение новых определений в понятийном аппарате, которые применяются на практике, но не закреплены законодательно, определение полномочий правительства, уполномоченного органа, центральных государственных органов и ведомств, а также предприятий в данной области.

Кроме того, закрепляются меры господдержки отечественных предприятий, что «позволит им открывать новые технологические линии и модернизировать производство». Также предусматривается передача уполномоченному органу права распоряжения неиспользуемым военным имуществом; меняется механизм формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа, в частности: наделение уполномоченного органа функцией по приобретению вооружения и военной техники для министерства обороны с передачей бюджета, возможности финансирования и проведения в рамках оборонного заказа научных исследований, содержащих секретные сведения.

Для развития экспортного потенциала ОПК предусматривается передача функций министерству по военно-техническому сотрудничеству.

Также президент подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оборонной и аэрокосмической промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации», которым вносятся изменения и дополнения в 4 кодекса и 20 законов. В частности, вносится ряд изменений в закон «Об обороне и Вооруженных силах» в целях разграничения отдельных функций с министерством обороны. Также предусматривается внесение изменений в части оборота вооружения и военной техники и распоряжения неиспользуемым военным имуществом, а поправки в закон «О науке» позволят включить в состав государственного оборонного заказа актуальные научные исследования, будет упрощена процедура их отбора.

Кроме того, для создания гибкой системы планирования в области информатизации законопроектом предусмотрен ряд поправок в Бюджетный кодекс и закон «Об информатизации», в том числе: упрощен порядок создания и развития объектов информатизации; сокращены сроки рассмотрения документации по бюджетным инвестиционным проектам при создании и развитии объектов информатизации.

Ранее сообщалось, что нововведения могут привести к закрытию более 40 предприятий обрабатывающего сектора и существенному сокращению работников.