В Казахстане предприятия обрабатывающего сектора могут закрыться из-за нового законопроекта

Новый законопроект «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе», а также сопутствующие поправки могут привести к закрытию более 40 предприятий обрабатывающего сектора и существенному сокращению работников, заявили в среду в ходе пресс-конференции в Астане представители консорциума отечественных производителей «Жасампаз». Предприниматели бьют тревогу: документ исключает именно консорциум из гособоронзаказа, в результате чего пострадают не только люди и отрасль в целом, но и качество самой продукции, которую будут производить не в Казахстане, а за пределами страны.

«Исключение «объединений юридических лиц» из участников оборонного заказа фактически закрывает гарантированный доступ для отечественных производителей сырья в оборонный заказ. При этом для отечественных производителей сырья данная норма – участие в системе гособоронзаказа через модель консорциумов – является единственной возможностью для получения стабильной работы и плановой загрузки производства в рамках гособоронзаказов. Кроме того, данное действие разработчика – министерства оборонной и аэрокосмической промышленности – способствует снижению доли местного содержания в продукции оборонного заказа и увеличению импортозависимости Казахстана в национальной экономике», - заявила председатель исполнительного совета консорциума отечественных производителей «Жасампаз» Гулмира Уахитова.

Генеральный директор республиканского научно-исследовательского института легкой промышленности, руководитель консорциума производственного сектора Мурат Мынбаев также отметил, что за последние два года Всемирный банк совместно с министерством образования и науки выделили почти 36 млрд тенге грантов именно на создание подобного рода консорциумов.

«С одной стороны, государство в лице Минобразования и науки выделяет огромные средства для того, чтобы создать консорциумы. Государство поняло из мирового опыта, что эта модель наиболее эффективна сегодня. (…) С другой стороны, государство в лице министерства обороны и аэрокосмической промышленности из-за непонимания или из-за каких-то причин полностью отстраняет консорциумы от равноправного участия консорциумов», - подчеркнул он, отметив, что никто не просит льгот и преференций, а только равный доступ к участию в гособоронзаказе.

Странная ситуация, по словам исполнительного директора союза обрабатывающей промышленности Адилбека Бектибаева, сложилась и в ходе обсуждения законопроекта в стенах мажилиса. Он заверил, что там происходили жаркие дебаты, и именно МОАП «категорически был против участия консорциумов».

«Веских оснований, почему нельзя участвовать консорциумам, они не представили, - подчеркнул Бектибаев. - В конце концов, депутаты согласились с нашей позицией и внесли поправки, в результате которых участие консорциумов в гособоронзаказе стало возможным. Далее: на предпоследнем заседании, приходим 12 декабря, открываем таблицу на рабочей группе – ни одной поправки нету, консорциумов больше нет. Никаких объяснений не было, почему было снято».

По мнению исполнительного директора союза обрабатывающей промышленности, если законопроект будет принят в таком виде, то говорить о создании новых консорциумов не приходится, более того, придется распуститься и действующим. Соответственно, гособоронзаказ будет дробиться между предприятиями.

«Допустим, есть 50 предприятий, ежегодно объем 10 млрд, не более 200 млн получит одно предприятие. Имея небольшой объем, каждое будет стараться максимально завысить прибыль. Это ведь бизнес. Зачем покупать сырье чуть дороже наше? Они будут покупать за границей более дешевые ткани, и пойдет отток капитала туда. Соответственно, пойдет сокращение производства и рабочих мест. Ни одно нормальное предприятие не будет в убыток инвестировать на расширение или модернизацию, если нет гарантированного сбыта. Исходя из этого, у нас пойдет стагнация отрасли. Я не говорю, что от одного гособоронзаказа зависит вся отрасль. Это одна из возможностей без дополнительных средств развить легкую промышленность, и при этом полностью одеть наши силовые структуры в нашу одежду», - заключил он.

«Депутат Казанцев и депутат Шарапаев изначально инициировали поправки о необходимости введения в гособоронзаказ объединения юридических лиц, защищали свою позицию неоднократно на рабочих группах, обосновывали ее доводами», - также дополнила Уахитова, отметив, что позже поправки были сняты без объяснения причин.

В свою очередь Vласть связалась с депутатом мажилиса Павлом Казанцевым с просьбой объяснить ситуацию с предложенной им поправкой. Парламентарий признался, что действительно долго отстаивал норму о включении консорциумов в гособоронзаказ, но позже сам лично отказался от нее.

«Почему эта поправка была снята? Она обсуждалась довольно долго на рабочей группе, и с каждым обсуждением мы понимали, что одной поправкой не решается вопрос участия консорциума в гособоронзаказе. То есть нужно входить в кодексы, нужно входить еще в ряд законов, нужно создавать еще достаточно заметную подзаконную базу. Поэтому принимать в данный момент декларативную норму, это не совсем серьезно. (…) Принятие такой нормы носило бы декларативный характер. А это называется брак в работе парламента», - подчеркнул мажилисмен.

Вместе с тем, отметил Казанцев, данная тема остается актуальной, просто ее нужно комплексно понять и увидеть, что нужно в итоге создать в нормативном поле, чтобы у консорциума были все права, в том числе и на участие в госзакупках. И только после этого возвращаться к данному вопросу. Более того, он заверил, что в гособоронзаказе любому предприятию легкой и иной другой промышленности, которое входит в какие-то консорциумы, «кислород не перекрывается, они точно также будут входить в реестр и спокойно принимать участие в любого рода закупках, реализовывать через систему коопераций и так далее».

«То есть потенциально все остается, но с точки зрения консорционального участия как неформального объединения, подчеркиваю, неформального объединения юридических лиц, нужно смотреть комплекс вопросов, касающихся и кодекса, и законов, и подзаконных актов», - уточнил он.