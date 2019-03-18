Развитие телевидения в Казахстане обсудят журналисты в прямом эфире с главой 31 канала

19 марта Vласть в партнерстве с группой компаний «Верный капитал» проведет очередное открытое интервью в формате Hard talk. В этот раз с журналистами встретится CEO 31 канала Юрий Бродский.

Формат Hard talk предполагает беседу интересного спикера с несколькими журналистами деловых изданий Казахстана.

На встрече будут обсуждаться текущее состояние и развитие телевидения Казахстана, глобальные и локальные тренды тв- и медиаиндустрии, а также вызовы и проблемы рынка.

Интервью будет транслироваться онлайн в аккаунте Vласти в Facebook, а затем будет доступна его запись в соцсетях. Трансляция начнется 19 марта, во вторник, в 10:00. Зрители смогут задавать свои вопросы Юрию Бродскому в комментариях.

Vласть и «Верный капитал» в минувшем году организовали шесть встреч в этом формате, ранее спикерами были Елена Бахмутова (Ассоциация финансистов Казахстана), Кайрат Алтынбеков (Ипотечная организация «Баспана»), Ерлан Оспанов (Верный капитал), Эндрю Вахтель (университет Нархоз), Александр Комаров (Beeline) и Гурам Андроникашвили (Forte bank).