В Казахстане задержан один из подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова

Один из подозреваемых в покушении на журналиста Айдоса Садыкова задержан в Казахстане, сообщила генеральная прокуратура страны.

«21 июня Жаканбаев А.М. самостоятельно обратился в органы внутренних дел Республики Казахстан, где был допрошен по обстоятельствам дела. В этот же день он задержан по подозрению в совершении данного преступления», - говорится в сообщении генпрокуратуры Казахстана, распространенном в субботу.

«Для установления местонахождения Каратаева М. проводятся оперативно-розыскные мероприятия», - указывается в сообщении.

Генпрокуратура не уточняет, в каком регионе был задержан Жаканбаев и признал ли он свою вину в совершении покушения.

Ведомство отмечает, что направило коллегам в Украине «международное следственное поручение о предоставлении материалов уголовного дела о причастности Жаканбаева и Каратаева к совершенному преступлению».

Покушение на Айдоса Садыкова, автора популярного оппозиционного ютуб-канала «Бәсе» было совершено во вторник, 18 июня – ему выстрелили в голову, когда он находился за рулем. Садыкова прооперировали, он остается в реанимации.

Накануне Генрокуратура Украина сообщила об объявлении в международный розыск двух граждан Казахстана, подозреваемых в покушении на Садыкова. Им заочно избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

По версии следствия, Жаканбаев и Каратаев прибыли в Украину 2 июня, после чего организовали слежку за Садыковым. Они уехали из страны в день совершения покушения на журналиста.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу поручил правоохранительным органам установить местонахождение подозреваемых, сообщил его пресс-секретарь. Токаев также вновь подтвердил готовность сотрудничать в расследовании с правоохранительными органами Украины.