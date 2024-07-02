Покушение на Айдоса Садыкова Украина будет расследовать как заказное убийство

«В настоящее время правоохранительные органы готовят сообщение об изменении подозрения причастным лицам с покушения на убийство на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц (п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Напомним, что 18 июня на оппозиционного журналиста и автора канала «Бәсе» Айдоса Садыкова было совершено покушение в Шевченковском районе Киева. Он получил ранение в голову и 13 дней находился в реанимации, где скончался сегодня ночью.

По данным следствия, к преступлению причастны двое граждан Казахстана. Генпрокуратура Украина объявила их в международный розыск. По версии следствия, Жаканбаев и Каратаев прибыли в Украину 2 июня, после чего организовали слежку за Садыковым. Они уехали из страны в день совершения покушения на журналиста. Один из подозреваемых был задержан в Казахстане, он сам обратился в полицию.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя покушение на Садыкова, заявил о готовности правоохранительных органов страны помочь в расследовании. Однако спикер сената Маулен Ашимбаев позднее сказал, что Казахстан не выдаст Украине подозреваемого в покушении.

Айдос Садыков и Наталья Садыкова – авторы оппозиционного канала «Бәсе». Они переехали в Украину в 2014 году после возбуждения уголовного дела в отношении Натальи Садыковой. Айдос Садыков, по его словам, также подвергался уголовному преследованию по политическим мотивам. Осенью 2023 года казахстанские власти объявили Садыковых в розыск, выдвинув обвинения в разжигании социальной розни.