Молодых медиков в Казахстане будут трудоустраивать через биржу труда

Тамара Вааль, Астана, Vласть С 2020 года выпускников казахстанских медицинских вузов будут трудоустраивать через электронную биржу труда, сообщил в понедельник входе правительственного часа в мажилисе министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. Он также констатировал, что в Казахстане не хватает врачей-онкологов.

«С 2019 года персональное распределение выпускников будет осуществляться на уровне центральной комиссии по персональному распределению граждан при министерстве здравоохранения РК. В 2020 году данную функцию министерство планирует перевести в электронный формат. Так, в текущем году планируется в пилотном режиме трудоустройство выпускников НАО «Медицинский университет Астана» провести через электронную биржу труда на портале eenbek.kz», - сообщил Биртанов.

Вместе с тем, отметил он, сегодня Казахстан по обеспеченности врачами онкологами на 10 тыс. населения находится на одном уровне со странами ОЭСР. Обеспеченность радиологами незначительно ниже рекомендаций ОЭСР.

«Дефицит онкологов составляет 126,5 вакансии по незанятым штатным единицам. В разрезе регионов наблюдается дефицит в Костанайской, Павлодарской, Алматинской областях, городах Астана и Шымкент. В 2018 году выпуск онкологов и радиологов составил 118 человек, что выше в 3 раза по сравнению с 2017 годом», - рассказал министр.

Для обеспечения возможности непрерывного профессионального развития специалистов онкослужбы, отметил Биртанов, в республиканском бюджете ежегодно предусматриваются средства на их обучение внутри страны и за рубежом. Всего на курсах повышения квалификации с 2014 по 2018 годы подготовлено свыше 3 тыс. специалистов онкослужбы, из них за рубежом – 347. Вопросам профилактики, ранней диагностики онкологических заболеваний обучены 900 медицинских работников.

«За указанный период специалисты онкослужбы овладели новыми международными методами диагностики и лечения в онкологии и гематологии, в том числе у детей», - заверил глава Минздрава.