Кайрат Абдрахманов назначен послом Казахстана в Швеции

Так, указом президента ранее занимавший должность министра иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов назначен послом Казахстана в Королевстве Швеция.

Ранее занимавший должность вице-министра общественного развития Берик Арын назначен послом Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, постоянным представителем РК при Организации Исламского Сотрудничества.

Экс-депутат сената Дархан Сатыбалды назначен послом Казахстана в Узбекистане, а Аскар Тажибаев – послом Казахстана в Таджикистане.

Другими указами главы государства Дастан Елеукенов освобожден от должности посла РК в Швеции и Дания по совместительству, Бакыт Батыршаев – от должности посла Казахстана в Саудовской Аравии, постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Исламского Сотрудничества, посла Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству, а Ерик Утембаев освобожден от должности посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан.

Напомним, что Утембаев подозревается в хищении бюджетных средств. По версии Нацбюро, он подписал заведомо фиктивные акты выполненных работ по строительству административного здания посольства Республики Казахстан в Узбекистане. Ущерб превысил 140 млн тенге. Ранее Назарбаев отстранил его от занимаемой должности.