Пересмотреть затраты на лечение онкобольных предлагают в мажилисе

Депутат мажилиса Гульнара Иксанова считает, что в Казахстане необходим пересмотреть объемы затрат на каждый вид онкологии, так как различные формы рака имеют разное лечение. Соответственно, нужно исключить вопросы усредненного тарифа.

«Реализацию интегрированной модели онкологической помощи необходимо продолжать путем совершенствования механизмов финансирования за пролеченный случай в разрезе клинико-диагностических групп. В онкологии не может быть одного усредненного тарифа вследствие множества форм рака, разных стадий заболевания и методов лечения. Сложившаяся ситуация с тарифом, в котором конкретно не выделяются затраты, например, на проведение диагностики, приводят к искусственному занижению показаний для компьютерной томографии, МРТ и других исследований», - заявила Иксанова в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе, отметив, что в результате этого клиники не долечивают больного или вынуждены обращаться к его родственникам.

Именно поэтому сегодня необходимо найти новые подходы к формированию тарифов с учетом реальных расходов по факту лечения. В частности, пересмотреть нормативную базу стандартизации затрат для каждого вида клинико-диагностических услуг и методов лечения, с дальнейшим использованием контрольного механизма расходования ресурсов. Все это, уверена депутат, позволит сохранить баланс, обеспечивая «адекватную медпомощь без потери ее качества».