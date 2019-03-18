Дефицит платежного баланса в 2019 году составит 3% от ВВП – Нацбанк

Национальный банк Казахстана представил прогноз текущего счета платежного баланса на 2019-2020 годы. По данным регулятора, прогноз разработан в рамках прогнозного раунда «Февраль-март 2019 года», базовым сценарием является цена в $60 за баррель на нефть марки Brent (средняя цена в 2019 и 2020 годах – $60). По сравнению с предыдущим прогнозным раундом были пересмотрены некоторые исходные предположения прогноза, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Так, в связи с капитальным ремонтом на 3-х крупных месторождениях (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак) объемы добычи нефти и газового конденсата пересмотрены в сторону понижения: до 89,5 млн тонн в 2019 году (предыдущий прогноз – 90 млн тонн) и 90 млн тонн – в 2020 году. Прогнозы по темпам роста реального ВВП по сравнению с предыдущим прогнозным раундом практически не изменились: ожидается некоторое замедление темпов роста реального ВВП по сравнению с 2018 годом, что связано с сокращением объемов добычи нефти и газового конденсата на прогнозном горизонте. Также пересмотрены в сторону понижения ожидания по внешнему спросу: прогнозируется немного бoльшее замедление темпов роста экономик Еврозоны и Китая по сравнению с предыдущим прогнозным раундом.

Вместе с тем, сообщает Нацбанк, по итогам 2019 года ожидается ухудшение текущего счета по сравнению с 2018 годом до уровня (-)3,0% от ВВП (предыдущий прогноз – (-)3,9% от ВВП).

«Улучшение прогноза на 2019 году в основном связано с сокращением дефицита баланса доходов. В 2020 году дефицит увеличится до (-)4,2% от ВВП. Рост дефицита текущего счета на прогнозном горизонте обусловлен сценарным снижением цен на нефть, ожидаемым сокращением объемов добычи нефти и газового конденсата и умеренным ростом импорта товаров», - пояснил регулятор.

В прогнозном периоде также ожидается сокращение дефицита баланса доходов до (-)$18,5 млрд в 2019 году. и (-)$17,7 млрд в 2020 году. По данным Нацбанка, текущая прогнозная траектория баланса доходов несколько лучше прогнозов предыдущего рассмотрения, и это связанно с замедлением роста доходов иностранных инвесторов в сырьевом секторе экономики Казахстана во втором полугодии 2018 года и сокращением ожидаемой добычи нефти на прогнозном горизонте.

Снижение ожидается в этом году и по экспорту товаров – на 15,8% (г/г) до $52,2 млрд (предыдущий прогноз – (-)8,8% (г/г). Это связано с ценами на нефть и пересмотром в сторону снижения ожиданий по добыче нефти, а также с пересмотром темпов роста экономик Еврозоны и Китая в сторону большего замедления по сравнению с предыдущим прогнозным раундом. В 2020 году экспорт товаров снизится на 2,3% (г/г) и составит $51,0 млрд.

Импорт товаров в 2019 году по сравнению с 2018 годом практически не изменится: +1% (г/г) и составит $34,8 млрд (предыдущий прогноз – $36 млрд). В 2020 году импорт ожидается на уровне $37,4 млрд (+7,6% (г/г).

«Более низкие объемы импорта по сравнению с предыдущим прогнозом обусловлены предположением о действии запрета министерства энергетики РК на ввоз бензина из России железнодорожным транспортом до конца 2020 года», - отметили в Нацбанке.

Вместе с тем потребительский импорт будет поддерживаться ростом располагаемых доходов населения ввиду роста МЗП и социальных выплат, сокращения ставки ИПН для отдельных категорий работников, а также объемами выдачи новых потребительских кредитов. Промежуточный и инвестиционный импорт будут расти вследствие реализации государственных программ и инвестиционных проектов преимущественно в нефтегазовом секторе.

При этом в Нацбанке отмечают, что основными рисками прогноза являются несоответствие фактических цен на нефть и объемов ее добычи со сценарными, ускорение темпов реализации инвестиционных проектов, а также поведение прямых иностранных инвесторов в части начисления доходов, а отсутствие полной информации по ожидаемым инвестициям и экономическим эффектам может привести к изменению траектории прогноза текущего счета.