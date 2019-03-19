Арестован глава Центральной клинической больницы Алматы

Директор ГКП на ПВХ «Центральная городская клиническая больница» города Алматы Нурлан Турдалин арестован на 2 месяца, сообщила пресс-служба Алматинского городского суда.

«Постановлением специализированного межрайонного следственного суда в отношении Н.Турдалина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч.2 (получение взятки в значительном размере) Уголовного кодекса Республики Казахстан санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы суда, срок содержания под стражей исчисляется с 13 марта.

Нурлан Турдалин возглавил ЦГКБ в 2017 году. До этого в разные годы работал директором ГКП на ПХВ «Городской ревматологический центр» города Алматы, директором городского кардиологического центра, был главврачом БСМП и противотуберкулезного санатория «Каменское плато».