Умер кинорежиссер Марлен Хуциев

В Москве в Боткинской больнице на 94-м году жизни скончался народный артист СССР, режиссер Марлен Хуциев, сообщают СМИ.

По информации представителя Союза кинематографистов РФ, он умер сегодня в 7 утра. Перед Новым годом Хуциев был госпитализирован, в январе состояние режиссера улучшилось, но с 16 марта он попал в реанимацию.

Марлен Хуциев родился в Тбилиси 4 октября 1925 года. После окончания школы поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Работал режиссером на Одесской киностудии, на киностудии им. Горького и «Мосфильме», был художественным руководителем творческого объединения «Экран» Центрального телевидения, заведовал кафедрой режиссуры художественного фильма ВГИКа. В 2008 году Хуциева избрали председателем Союза кинематографистов России.

Наиболее известными работами Хуциева являются «Весна на Заречной улице» (1956), «Два Федора» (1958), «Застава Ильича» (1964), «Июльский дождь» (1966) и другие. А в этом году на экраны должна выйти его последняя работа – фильм «Невечерняя».

Обладатель специального приза «Кинотавра» (1999), «Лавровой ветви» (2002), удостоен премии «Триумф» (2004) и премии «Ника» (2005).