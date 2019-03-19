В Нацбюро подтвердили, что глава комитета по водным ресурсам подозревается в получении взятки

В Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции подтвердили, что глава комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства РК Ислам Абишев подозревается в получении взятки путем вымогательства.

«Проводится досудебное расследование в отношении председателя комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства РК и его пособника – вице-президента Международного общественного объединения «Всемирная федерация «Қазақ күресі». При этом сам председатель комитета является президентом данной федерации. Они подозреваются в получении взятки путем вымогательства в особо крупном размере – свыше 60 млн тенге от представителя подрядной организации за заключение договора государственных закупок по приобретению услуг «Реконструкция Соколовского группового водопровода и строительство разводящих сетей сельских населенных пунктов с подключением, вторая очередь» на сумму 5,8 млрд тенге», - сообщила на брифинге официальный представитель антикоррупционного ведомства Жанна Бастарова.

Она также представила краткий обзор по криминогенной ситуации в сфере водных ресурсов. По ее словам, комитет по водным ресурсам координирует деятельность республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз», которое осуществляет эксплуатацию, содержание и обеспечение безопасности водохозяйственных объектов республиканского значения (гидротехнических сооружений и водохранилищ комплексного назначения, магистральных водопроводов и иных водохозяйственных объектов), подачу поливной и питьевой воды.

«C 2014 по 2018 годы по результатам расследования в Национальном бюро и его территориальных подразделениях в суд направлено 38 дел в отношении должностных лиц комитета по водным ресурсам и РГП «Казводхоз». Общая сумма ущерба по оконченным уголовным делам составила 1 млрд тенге. В настоящее время Национальным бюро проведен комплекс мероприятий, направленных на выявление преступных схем в комитете», - сказала Бастарова.

По ее информации, 16 марта судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, расследование продолжается.

«Граждане, располагающие какой-либо информацией о фактах коррупционных правонарушений в комитете по водным ресурсам или РГП на праве хозяйственного ведения «Казводхоз», могут обратиться в сall-центр агентства, с официальным письмом либо в дежурную часть Национального бюро и его территориальные подразделения, на почту председателя», - добавила Жастарова.

Ранее сообщалось, что председателя комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства РК Ислама Абишева отстранили от работы с 14 марта. Причины не сообщались, но газета «Время» писала, что Абишев получил 60 млн тенге в виде отката от конкурса по реконструкции Соколовского группового водопровода и строительству разводящих сетей сельских населенных пунктов с подключением (вторая очередь), которые были запланированы в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области. Общая стоимость лота составила 6 млрд тенге. В начале года ему были переданы 1,5 млн тенге через вице-президента Всемирной федерации казак куресi Серика Тукеева, в феврале Тукеев получил еще 8,5 млн тенге. 14 марта оставшиеся 50 млн были переданы брату Ислама Абишева, который является бизнесменом из Туркестанской области. После этого глава комитета был задержан.

Также Бастарова сообщила, что пресечена «системная коррупция в Усть-Каменогорской территориальной инспекции в АПК МСХ».

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области установлены факты взяточничества со стороны руководителя Усть-Каменогорской территориальной инспекции в АПК МСХ РК и двух главных специалистов инспекции. Они подозреваются в получении на системной основе взяток от 30 до 200 тыс. тенге от субъектов предпринимательской деятельности за беспрепятственную выдачу разрешительных документов на подкарантинную продукцию», - сказала Бастарова, уточнив, что в связи с полным признанием вины в отношении подозреваемых процессуальное задержание не применялось.

Расследование по данному факту продолжается.

