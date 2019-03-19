Глава Центральной больницы Алматы подозревается в неоднократном получении взяток – Нацбюро

Главный врач Центральной городской клинической больницы Алматы (№12) Нурлан Турдалин подозревается в неоднократном получении взяток, сообщила на брифинге официальный представитель Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова.

«Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по города Алматы установлен факт получения взятки главным врачом ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №12 г.Алматы». Он подозревается в системном получении взятки в общей сумме 200 тыс. тенге от индивидуального предпринимателя за беспрепятственное осуществление и общее покровительство её предпринимательской деятельности в здании «ГКБ №12», - сообщила Бастарова.

Кроме того, он подозревается в получении взяток в общей сумме 340 тыс. тенге и $1950 от представителя ТОО за лоббирование интересов в госзакупках по поставке товаров медицинского оборудования и изделий медицинского назначения и, соответственно, заключение договора.

«С санкции суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается», - сказала Бастарова.

Как сообщалось, директор ГКП на ПВХ «Центральная городская клиническая больница» города Алматы Нурлан Турдалин арестован на 2 месяца по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч.2 (получение взятки в значительном размере). Срок содержания под стражей исчисляется с 13 марта.