Также назначен руководитель канцелярии первого президента
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Абай Бисембаев назначен помощником первого президента
фото жанары каримовой

Решением первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева Абай Бисембаев назначен его помощником - первым заместителем управляющего делами президента РК.

«Назначить Бисембаева Абая Айдархановича Помощником Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы - Первым заместителем Управляющего Делами Президента Республики Казахстан», - говорится в тексте документа на сайте Акорды.

Ранее он занимал должность управделами президента.

Кроме этого, Махмуд Касымбеков назначен руководителем канцелярии первого президента Республики Казахстан – Елбасы. До этого он был начальником канцелярии президента.

Между тем исполнение обязанностей управляющего делами президента Республики Казахстан временно возложено на Ерлана Баттакова – первого заместителя управделами президента.

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