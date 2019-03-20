Дарига Назарбаева избрана спикером сената

Как сообщил глава счетной комиссии Толеубек Мукашев, за ее кандидатуру депутаты проголосовали единогласно.

«Было выявлено 44 бюллетеня, «за» - 44», - сказал он.

«Я благодарна вам за доверие, которое вы мне оказали. Я глубоко осознаю роль парламента в политической и общественной жизни страны, особенно в этот переломный момент нашей истории», - сказала в свою очередь Дарига Назарбаева.

Она напомнили, что Елбасы поставлены масштабные задачи по модернизации общества, усилению социальной поддержки и защиты социально-уязвимых слоев общества, а стратегия развития страны, законодательное обеспечение поставленных задач в первую очередь направлены на улучшение жизни людей, на укрепление и процветание государства для всех казахстанцев».

«Разрешите еще раз выразить глубокую благодарность за высокое доверие и заверить, что приложу все свои знания и умения для достижения поставленных целей», - сказала спикер.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил ее с избранием на эту должность и пожелал ей успехов.

«Мы все доверяем вам. Нет никаких сомнений, что ваша работа будет плодотворной», - подчеркнул он.

Токаев также поблагодарил всех депутатов за проделанную вместе работу и достигнутые совместно успехи. На его взгляд, эта работа была плодотворной и эффективной.

«Мы с вами в одном коллективе 5 лет работали, стали коллегами, хорошо работали, ежегодно порядка 80 законов принимали. Поэтому можно сказать, что наша работа была эффективной».

«Я точно верю, что мы будем сообща уверенно реализовывать стратегии и программы, инициированные и начатые главой государства. Желаю всем успехов, будьте здоровы, будем вместе работать», - добавил Токаев.

55-летняя Дарига Назарбаева с 2016 года была депутатом сената, председателем постоянного комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента РК. Также возглавляла исполком Конгресса журналистов Казахстана. В разные годы занимала посты заместителя премьер-министра, директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан, возглавляла агентство «Хабар» и совет директоров ОАО «Нурбанк», была руководителем партии «Асар», депутатом мажилиса парламента III созыва, заместителем председателя мажилиса парламента, заместителем председателя НДП «Нур Отан», главой комитета по социально-культурному развитию и науке, председателем общественного совета министерства иностранных дел Казахстана.