Поправки бюджет с учетом социальных инициатив Назарбаева одобрил мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил поправки в проект закона «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы», а также законопроект «О гарантированном трансферте» на трехлетний период. Новые документы уточнены с учетом необходимости выделить дополнительные средства из Национального фонда на реализацию новых социальных инициатив первого президента Нурсултана Назарбаева и в связи с уточнением прогноза макроэкономических показателей на 2019-2023 годы.

По прогнозам министерства национальной экономики, в базовом сценарии цена на нефть сохранена на уровне $55 за баррель в 2019 году. Целевой коридор годовой инфляции – в ранее запланированных пределах 4-6%. Безработица сохранена на ранее установленном уровне 4,8%. Уточненный прогноз доходов республиканского бюджета (без поступления трансфертов) на 2019 год определен в сумме 6 986,4 млрд тенге и увеличен на 200,4 млрд тенге, в том числе увеличение по налоговым поступлениям – на 198,4 млрд тенге и по неналоговым поступлениям – на 2,1 млрд тенге. Поступления трансфертов на 2019 год предусматриваются в общей сумме 3 466,2 млрд тенге с увеличением на 621 млрд тенге.

Уточненный объем расходов республиканского бюджета на 2019 год составляет 11 895,2 млрд тенге с увеличением от скорректированного бюджета 1 168,1 млрд тенге. Изменения расходов республиканского бюджета на 2019 год осуществлены по 26 администраторам республиканских бюджетных программ.

Основным направлением уточнения бюджета является реализация новых социальных мер первого президента «Әлеуметтік қамқорлық», на которые в 2019 году предусматривается 444,3 млрд тенге, на усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан – 224,3 млрд тенге; обеспечение жильем малообеспеченных многодетных семей – 100 млрд тенге; развитие региональной инфраструктуры – 90 млрд тенге; реализация нового специального проекта «Ауыл – Ел бесiгi» - 30 млрд тенге. На проведение мероприятий в рамках «Года молодежи» предусмотрено 24,6 млрд тенге. На создание фонда прямых инвестиций «Казахстанский инвестиционный фонд развития» предполагается направить 370 млрд тенге за счет выделения целевого трансферта из Национального фонда. На реализацию комплексных планов развития Туркестанской области и столицы дополнительно выделено 42,3 млрд тенге и 21,8 млрд тенге соответственно. Общий объем целевых трансфертов регионам в текущем году составит 1 562,7 млрд тенге или 13,1 % от общего объема расходов, а с учетом субвенций 26,5%.

По информации комитета мажилиса по финансам и бюджету, социальный блок расходов республиканского бюджета в целом увеличен на 323,7 млрд тенге и составит 5 155 млрд тенге, или 43,3% к общему объему расходов и 8% к ВВП. Расходы на реальный сектор экономики в результате уточнения бюджета составят 2 171 млрд тенге с ростом на 312,4 млрд тенге. В рамках дополнительного финансирования реального сектора будут продолжены реализация проектов по газификации «Сарыарка» с дополнительными расходами в сумме 28,5 млрд тенге, по субсидированию авиа и железнодорожных пассажирских перевозок – 11,5 млрд тенге, лизингу автобусов, тракторов и комбайнов – 12 млрд тенге, развитию и содержанию водного транспорта и водной инфраструктуры – 3,2 млрд тенге.

Дефицит республиканского бюджета на 2019 год увеличен на 347,6 млрд тенге и определен в размере 1 326 6 млрд тенге или 2,1% к оценке ВВП.

Что касается проекта закона «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2019-2021 годы», им предлагается увеличить размер гарантированного трансферта из Национального фонда в 2019 году с 2 трлн 450 млрд тенге до 2 трлн 700 млрд тенге.

«Определенный на 2019 год размер гарантированного трансферта обеспечивает выполнение условия по неснижаемому остатку средств в Национальном фонде в размере 30 % от ВВП», - сообщил депутатам министр национальной экономики Руслан Даленов.