Он отметил, что сегодня Наурыз – поистине общенародное торжество, которое способствует укреплению дружбы
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Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
Фото inform.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, сообщает Акорда.

«Сердечно поздравляю всех вас с праздником Наурыз мейрамы! Он олицетворяет мир и добро, наполнен радостью и любовью, имеет глубокий философский смысл и общемировое культурное значение. Берущий истоки в глубокой древности, этот праздник знаменует собой цикл обновления и зарождения новой жизни. Наурыз – это также яркий символ нашего богатого духовного наследия, уникального национального кода и неразрывной связи поколений», - говорится в поздравлении.

Токаев считает, что этот праздник, который «привносит в нашу жизнь новую энергию созидания и развития», сегодня стал «поистине общенародным торжеством, которое способствует укреплению дружбы, взаимного уважения и согласия в Республике Казахстан».

«Непреходящее значение его состоит в упрочении единства народа – нашей высшей ценности и общего достояния. Как гласит народная мудрость «Там, где есть единство – всегда будет благополучие». Пусть Наурыз принесет в каждый дом счастье и процветание!», - отмечается в поздравлении.

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