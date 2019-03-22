В Астане полиция не дала оппозиции провести шествие от торгового дома "Шапагат", где с утра в пятницу собралось несколько десятков человек. В Алматы задержания идут на пересечении улиц Панфилова и Гоголя, передают корреспонденты Vласти.

В Астане к этому моменту задержано несколько десятков человек. Полностью заполненный задержанными активистами автобус был направлен в Сарыаркинский отдел полиции. Была задержана также корреспондент радио "Азаттык" в Астане Светлана Глушкова.

Только один из активистов успел развернуть плакат, но был немедленно задержан полицией.

К месту, где должно было начаться шествие оппозиции, пришли молодые люди, которые представились студентами, они пели песни и танцевали, и препятствовали работе журналистов, закрывая камеры и фотоаппараты. Полиция, несмотря не призывы журналистов вмешаться, не стала этого делать.

"У нас праздник, должен быть позитив", - сказал один из молодых людей.

Полиция к этому моменту полностью перекрыла центральный вход в торговый дом "Шапагат" и направляет пришедших горожан к другим выходам.

В Алматы несколько человек было задержано на пересечении улиц Панфилова и Гоголя в центре города. Ни у кого из задержанных не было транспарантов, как минимум, у одного человека были при себе синие шарики.

Задержания произошли после того, как группа людей дала комментарии в прямом эфире радио "Азаттык". Люди выражали недовольство идеей переименования Астаны.

Накануне полиция задержала два десятка человек в Астане, которые протестовали против переименования Астаны в Нурсултан.