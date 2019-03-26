Туши убитых животных были обнаружены 17 марта в Акмолинской и Карагандинской областях
  • 335
Инспекторы «Охотзоопрома» оказались в числе браконьеров, убивших более сотни сайгаков
фото Wikipedia

Задержаны браконьеры, убившие более сотни сайгаков в Карагандинской и Акмолинской областях. По данным МВД, среди них – инспекторы «Охотзоопрома».

«17 марта в Акмолинской и Карагандинской областях было обнаружено более сотни туш сайгаков с отпиленными рогами. По данным фактам было начато досудебное расследование и создана специальная следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников, работников природоохранной полиции и кинологов. По подозрению в массовом отстреле сайгаков сотрудниками полиции задержана группа лиц, в том числе инспекторы РГКП «Охотзоопром» министерства сельского хозяйства», - сообщил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз.

По его словам, в ходе обысков по месту жительства подозреваемых изъяты орудия преступления, а также рога сайгаков. В отношении задержанных судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Астане полиция задержала несколько человек, собравшихся у акимата
Новости
Республиканская ономастическая комиссия не утвердила присвоение имени Назарбаева улицам в четырех городах
Новости
Назарбаев решил сложить полномочия президента Казахстана
Новости
Токаев станет преемником Назарбаева
Новости
В Астане полиция не дала оппозиции провести шествие
Новости
Джохар Утебеков заявил, что его могут лишить адвокатской лицензии