Инспекторы «Охотзоопрома» оказались в числе браконьеров, убивших более сотни сайгаков

Туши убитых животных были обнаружены 17 марта в Акмолинской и Карагандинской областях
Задержаны браконьеры, убившие более сотни сайгаков в Карагандинской и Акмолинской областях. По данным МВД, среди них – инспекторы «Охотзоопрома».
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