Инспекторы «Охотзоопрома» оказались в числе браконьеров, убивших более сотни сайгаков

Задержаны браконьеры, убившие более сотни сайгаков в Карагандинской и Акмолинской областях. По данным МВД, среди них – инспекторы «Охотзоопрома».

«17 марта в Акмолинской и Карагандинской областях было обнаружено более сотни туш сайгаков с отпиленными рогами. По данным фактам было начато досудебное расследование и создана специальная следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников, работников природоохранной полиции и кинологов. По подозрению в массовом отстреле сайгаков сотрудниками полиции задержана группа лиц, в том числе инспекторы РГКП «Охотзоопром» министерства сельского хозяйства», - сообщил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз.

По его словам, в ходе обысков по месту жительства подозреваемых изъяты орудия преступления, а также рога сайгаков. В отношении задержанных судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.