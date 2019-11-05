Сотрудники «Охотзоопрома» причастны к отстрелу сайги в Коргалжинском заповеднике – МВД

Сотрудники «Охотзоопрома» причастны к отстрелу сайги в Коргалжинском государственном природном заповеднике в марте этого года. По данным МВД, полицейскими доказана причастность группы браконьеров к отстрелу 154 голов сайги.

«Преступление было зарегистрировано в марте этого года. Как сообщил в полицию директор РГКП «Коргалжинский государственный природный заповедник», 17 марта на территории заповедника, в различных местах были обнаружены 154 туши сайги с огнестрельными ранениями и спиленными рогами. Ущерб государству от данного преступления составил более 1 млрд 435 млн тенге. Факт отстрела сайги зарегистрирован и возбуждено досудебное расследование по ст. 337 ч. 5 УК РК (незаконная охота). К преступлению причастны сотрудники регионального филиала РГКП «Охотзоопром», задача которого охранять редкие и исчезающие виды животных и сайгаков», - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Как было установлено в ходе расследования, двое инспекторов предприятия организовали двум своим знакомым беспрепятственный отстрел сайги.

Также полицейские установили и задержали скупщика рогов убитых животных, им оказался житель столицы. В его гараже были обнаружены и изъяты спиленные сайгачьи рога, подготовленные для контрабандной перевозки на территорию Российской Федерации и дальнейшей перепродажи в КНР.

«Браконьерам предъявлено обвинение по ст. 339 УК РК (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями и дериватами). Уголовное дело направлено в суд», - заключили в МВД.