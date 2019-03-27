13 пострадавших в массовом ДТП в столице остаются в больнице

В городской многопрофильной больнице №2 остаются 13 пострадавших в массовом ДТП в столице, сообщается на сайте акимата.

По словам главного врача клиники Ивана Ли, сейчас в стационаре находятся 13 пострадавших: состояние восьми из них оценивается как средней степени тяжести (они находятся в травматологическом отделении), два пациента находятся в отделении торакальной хирургии, еще трое – в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Он также сообщил, что одной пострадавшей пришлось ампутировать ногу.

«Вчера мы провели пять операций по жизнеугрожающим показаниям. Это целый спектр высокосложных операций: и остановка внутрибрюшного кровотечения, и металлоостеосинтез размозженных конечностей, и ампутация. Ампутация была одна. К сожалению, одной пострадавшей женщине совершенно невозможно было спасти конечность», - сказал Ли.

По словам главврача, некоторым пациентам предстоит длительное лечение, они могут быть выписаны не раньше, чем через 7-10 дней.

Сообщается, что пострадавших навестили в больнице аким столицы Бахыт Султанов и министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Напомним, накануне утром в столице по улице Улы Дала на пересечении с проспектом Кабанбай батыра произошло ДТП с участием трех автобусов и легковых автомобилей. В результате погибли 2 человека, пострадали 36, в том числе два фельдшера скорой медицинской помощи, которые позже были отпущены домой. Большая часть пострадавших была доставлена в ГБ №2.