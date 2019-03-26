Число пострадавших в массовом ДТП в столице возросло до 36 человек

36 человек пострадали в результате ДТП, произошедшего сегодня в столице. Об этом на брифинге сообщил руководитель городского управления здравоохранения Камалжан Надыров.

«Бригадами скорой медицинской помощи 26 человек были доставлены в стационары города: 23 – в городскую многопрофильную больницу, 2 пациента - горбольницу №1 и один пациент – в центральную дорожную больницу. 8 человек с легкими ушибами обратились в стационары самостоятельно. Все пострадавшие взрослые, детей среди пострадавших нет», - рассказал Надыров.

Уточняется, что один из пострадавших на данный момент находится в крайне тяжелом состоянии, состояние еще шести оценивается как тяжелое, восьми – как средней степени тяжести. Сообщается, что среди пострадавших есть гражданка Филиппин 1983 года рождения. Она госпитализирована с травмой грудной клетки и переломом бедер, ее состояние оценивается как тяжелое.

В ДТП попала также машина скорой медицинской помощи, в которой, по словам Надырова, находились два фельдшера и водитель. Пострадавшие медики уже отпущены домой.

«Водитель скорой медицинской помощи не пострадал, у одного фельдшера отмечена закрытая черепно-мозговая травма и один фельдшер получил травму колена. На данный момент они осмотрены и отпущены на амбулаторное лечение. В момент столкновения бригада скорой медицинской помощи, которая была на месте ДТП, сразу вызвала на подмогу другие бригады. Первая бригада скорой медицинской помощи прибыла в течение 4 минут, остальные прибыли на место в ближайшее время и оказали медицинскую помощь в полном объеме», - отметил глава горздрава, добавив, что в целом было задействовано 15 бригад скорой медицинской помощи.

Вместе с тем Надыров заверил, что пострадавшим в больницах оказывается вся необходимая помощь.

«В соцсетях распространяется ложная информация о том, что якобы не хватает запасов крови в больнице. Хотел бы официально заверить, что это неправда. Все необходимые лекарства, запасы крови на данный момент в стационарах города имеются, и вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», - подчеркнул он.

Между тем председатель «Астара ЛРТ» Бекмырза Игенбердинов сообщил, что погибшая пассажирка автобуса – жительница Карагандинской области.

«Погибшая девушка жила в Карагандинской области, по транспортировке окажем помощь. Она мать-одиночка, у нее один несовершеннолетний ребенок», - сообщил он.

Между тем у погибшего водителя остались четверо детей.

Игенбердинов уточнил, что утром перед рейсом водитель прошел медосмотр, никаких вопросов по его состоянию здоровья не возникало.

«Конечно, есть страховка. Каждый автопарк страхует и пассажиров, и багаж. Должна быть медэкспертиза, по итогам будем обращаться в страховую компанию, там ущерб и все остальное. Со своей стороны, от парка, родственникам погибшего мы обязательно поможем. Вопросы транспортировки тела девушки и все, что необходимо, – поддержим», - добавил Игенбердинов.

Напомним, сегодня по улице Улы Дала на пересечении с проспектом Кабанбай батыра произошло ДТП с участием трех автобусов и легковых автомобилей. Так, автобус пригородного маршрута №303 допустил столкновение с автобусом маршрута №12, были задеты автобус №53 и машина скорой помощи, а также несколько легковых автомобилей. Сообщалось, что в результате погибли два человека – водитель и пассажирка автобуса №303, еще 25 человек были доставлены в больницы, из них четверо в тяжелом состоянии. Среди пострадавших – фельдшер скорой медицинской помощи, он был госпитализирован в отделение нейрохирургии с закрытой черепно-мозговой травмой. В центральную дорожную больницу был госпитализирован еще один фельдшер скорой помощи с травмой колена.