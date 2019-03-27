Посол США в Казахстане уверен, что сотрудничество двух стран достигнет «новых высот»

Новый посол США в Казахстане Уильям Мозер уверен, что при президенте Касым-Жомарте Токаеве сотрудничество с республикой достигнет новых высот. Мозер в среду вручил Токаеву верительную грамоту.

«Мы отмечаем открытость Казахстана по отношению к коммерческим инвестициям со стороны американских компаний, что в свою очередь приносит нашим странам большую пользу. Я хотел бы подчеркнуть, что за прошедшие годы Казахстан превратился в лидера как в Центральной Азии, так и на мировой арене», - сказал Мозер журналистам после торжественной церемонии.

Он подчеркнул, что «Казахстан всегда был и остается постоянным сторонником мирного разрешения всех конфликтов». Мозер выразил уважение и признательность первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву «за его десятилетия трудного и мудрого руководства». По мнению дипломата, Назарбаев «проложил путь Казахстана к независимости, суверенитету и процветанию даже в самые трудные времена».

«Я надеюсь на нашу совместную и плодотворную работу с уважаемым президентом Токаевым и выражаю свою уверенность в том, что взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами достигнет новых высот», - сказал Мозер.

Как сообщалось, Уильям Мозер стал послом США в Казахстане. Ранее занимавший пост посла США в Казахстане Джордж Крол завершил свою димписсию в сентябре прошлого года.