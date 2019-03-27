Токаев о паводковом периоде: «Нужно быть готовыми к любым ситуациям»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании в Акорде поручил правительству и акимам держать на контроле ход весенне-полевых работ, а также «быть готовыми к любым ситуациям» в паводковый период. Текст выступления Токаева опубликован на Акорде.

«По противопаводковым мероприятиям. В прошлом году в 5 регионах было подтоплено порядка 1,5 тыс. жилых домов. Совместными усилиями пострадавшим оказана помощь. Правительству и акимам необходимо принять меры по предотвращению паводков в регионах. Организовать мониторинг водохранилищ и рек, провести ревизию гидротехнических сооружений и быть готовыми к любым ситуациям», - заявил Токаев.

Говоря о весенне-полевых работах, которые уже начались на юге Казахстан, он подчеркнул, что «необходимо своевременно решать все возникающие вопросы».

«Держать на контроле обеспечение семенами высокого качества, удобрениями и горюче-смазочными материалами. Особое внимание следует обратить на крупные проблемные агрохолдинги и хозяйства, испытывающие финансовые трудности. Все весенне-полевые работы там должны быть проведены в полном объеме и в срок. Поручаю правительству и акимам тщательно подготовиться и качественно провести весенне-полевые работы, максимально вовлекая в оборот все посевные площади», - сказал он.

Также Токаев поручил благополучно завершить отопительный сезон и начать работу по подготовке к следующему, обеспечить стабильное функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

По итогам совещания он также дал ряд поручений, направленных на решение наиболее острых инфраструктурных и экологических проблем в регионах. Администрации президента поручено взять все данные сегодня поручения на строгий контроль.