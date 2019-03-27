Переименование столицы не принесет неудобств жителям и гостям города – Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании в Акорде, заявил, что необходимо продолжать разъяснять населению важность решения о переименовании столицы. Также он дал в связи с этим ряд поручений, сообщается на сайте главы государства.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что переименование столицы и улиц городов является историческим событием, подчеркивающим особые заслуги нашего Елбасы, как основателя независимого Казахстана. Это проявление исторической справедливости в отношении заслуг первого президента Республики Казахстан. В связи с этим я поручаю акиму столицы отрегулировать работу всех заинтересованных служб и ведомств в части переименования главного города страны. Поручаю министру информации продолжать разъяснения данного решения», - заявил Токаев.

Он также поручил МВД и пограничной службе КНБ «не создавать никаких препятствий и бюрократических проволочек по ранее выданным визам и разрешительным документам до завершения срока их действия».

«Особое внимание следует обратить на основные пограничные пункты перехода, в том числе аэропорты, вокзалы, железнодорожные станции. Поручаю администрации президента обеспечить контроль за исполнением данной работы», - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что «важно разъяснить населению, что все связанные с переименованием вопросы будут осуществляться естественным образом, не причиняя неудобств».

Ранее в Минюсте заверили, что в связи с переименованием города Астаны в город Нур-Султан менять правоустанавливающие документы на недвижимость, а также документы о регистрации актов гражданского состояния (свидетельство о рождении, смерти, заключение/расторжение брака и т.д.), не нужно. В информационных системах министерства название города Астана будет изменено автоматически на город Нур-Султан. До этого о том, что официальные документы, в которых указано старое название столицы, не утратят свою юридическую силу, заявлял министр информации и общественного развития Даурен Абаев, а о том, что жителям столицы не нужно будет в срочном порядке менять документы, удостоверяющие личность, говорил министр юстиции.