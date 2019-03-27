Он провел встречу с послом КНР в Казахстане
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Токаев надеется на дальнейшее укрепление отношений Казахстана и Китая
Фото Акорды

Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в Акорде встречу с послом Китайской Народной Республики в РК Чжаном Сяо.

«В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил поступательный характер развития казахстанско-китайских отношений и выразил уверенность в их дальнейшем укреплении на благо народов двух стран», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

В свою очередь посол КНР передал Токаеву поздравления председателя КНР Си Цзиньпина в связи с вступлением в должность президента Республики Казахстан, а также заверил, что приложит все усилия для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в духе дружбы и стратегического партнерства.

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