Мамин призвал бизнес строить жилье для многодетных и малообеспеченных семей

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел рабочее совещание по вопросам исполнения поручений первого президента Нурсултана Назарбаева о повышении доступности жилья для многодетных и неполных семей, семей с детьми с ограниченными возможностями, имеющих низкие доходы, сообщила пресс-служба премьера.

Аскар Мамин отметил, что правительством и акиматами уже ведется работа в данном направлении. В частности, в мае начнется предоставление арендных квартир для многодетных семей. Всего будет выдано 28 тыс. квартир в течение 5 лет. Также для обеспечения жильем нуждающихся многодетных семей разработан льготный механизм предоставления жилищных займов через систему жилстройсбережений.

Между тем на совещании был отмечен опыт Кызылординской области по решению вопросов жилья для социально уязвимых категорий. Так, в рамках проекта «Баламекен» акиматом области совместно с частным фондом Булата Утемуратова начато строительство домов, которые будут предоставлены на безвозмездной основе.

«На сегодня рабочей комиссией по городу Кызылорда определены 150 семей, проживающих в неприспособленных жилищных условиях, которым будут выделены квартиры: 50 семей получат жилье за счет средств местного бюджета, 100 семей — в рамках проекта «Баламекен». В целом, на оказание финансовой поддержки по строительству домов Фондом выделено 450 млн тенге», - сообщается на сайте премьер-министра.

Согласно данным акимата области, стоимость 1 кв.м жилья будет составлять 70 тыс. тенге. Дома будут сданы в эксплуатацию к 1 сентября. К этому сроку будет завершено подведение необходимой инженерной инфраструктуры (электричество, газ, вода, телефонная связь, автодороги и т.д.), а также для каждой семьи будет выделен земельный участок площадью 6 соток.

Кроме того, на реализацию программы арендного жилья для малообеспеченных семей из числа многодетных Кызылординской области дополнительно выделено 3,6 млрд тенге, что позволит обеспечить строительство 10 домов на 470 квартир. В целом, в текущем году в области будут построены 45 многоэтажных жилых домов на 1966 квартир, значительная часть которых будет выделена нуждающимся гражданам.

Подводя итоги совещания Аскар Мамин отметил, что в улучшение благополучия народа должны внести свой весомый вклад представители бизнеса. Он поручил использовать положительный опыт Кызылординской области и призвал представителей бизнеса к реализации проектов по оказанию социальной поддержки для социально уязвимых семей.