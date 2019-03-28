Минобороны сообщило о гибели всех военнослужащих при крушении вертолета Ми-8

Все 13 военнослужащих, находившихся на борту вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в Кызылординской области, погибли, сообщили в Минобороны.

«При выполнении воинского долга в результате крушения вертолета ВС РК 27 марта текущего года в ходе учений погибли 13 военнослужащих, находившихся на борту», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Весь личный состав Вооруженных сил Казахстана выразил соболезнования родным и близким погибших.

Руководством министерства обороны будет оказана материальная помощь, добавили в ведомстве.

Напомним, вертолет упал в Жалагашском районе Кызылординской области вчера около 17:30. В КЧС сообщали, что «крушение произошло при неизвестных обстоятельствах», вертолет полностью сгорел. В Минобороны сообщали, что на борту находились 13 человек. Позже глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о гибели экипажа. Он также поручил начать расследование происшествия.