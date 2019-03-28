Меры господдержки обсуждает Минэнерго с компанией Borealis

Министерство энергетики ведет переговоры с инвестором – компанией Borealis о мерах господдержки при строительстве газохимического комплекса в Атырау, сообщил в четверг в ходе круглого стола в мажилисе, посвященного вопросам обеспечения энергетической безопасности Казахстана, вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

«Мы сейчас ведем переговоры по мерам государственной поддержки. Понятно, что инвестор (Borealis – V), вкладывая очень большие средства, не хочет заходить на 50% в данный проект. Они хотят видеть какие-то меры господдержки», - подчеркнул Мирзагалиев.

Он напомнил, что проект по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год будет реализован с компанией Borealis. Проектная компания создана в прошлом году и начата разработка технико-экономического обоснования. Стоимость проекта оценивается в $6,5 млрд.

«Мы ожидаем, что в августе ТЭО будет завершено, после этого мы приступим к разработке проектно-сметной документации, и в 2021 году выйдем на строительную площадку», - проинформировал вице-министр.