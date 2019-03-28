Субсидировать вечно внутренний рынок газа невозможно, заявил Мирзагалиев

Население Казахстана пока не выдержит повышения цен на газ, именно поэтому пока его стоимость на внутреннем рынке субсидируется. Однако такое положение будет не вечным, заявил в четверг в ходе круглого стола в мажилисе, посвященного обеспечению энергетической безопасности страны, вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

«Вы сказали, что на внутреннем рынке газ продается по цене ниже себестоимости. И также упомянули о том, что это субсидируется за счет внутренних ресурсов «КазТрансГаза». В связи с тем, что общий курс должен идти на понижение тарифа, это что – одноразовая акция? Снижение цены, удержание цены ниже себестоимости – за счет чего осуществляться будет?», - поинтересовалась в ходе обсуждения депутат мажилиса Ирина Унжакова.

Мирзагалиев признал, что озвученное депутатом является животрепещущим вопросом для «КазТрансГаза».

«Сегодня (тариф – V) субсидируется за счет более выгодного экспорта. Экспортная выручка перебрасывается на субсидирование внутреннего рынка», - пояснил он.

«Эта стратегия останется?», - поинтересовалась Унжакова.

«Я не хотел бы сейчас какую-то долгосрочную перспективу вырисовывать. Потому что решение по утверждению цены принимается ежегодно. И этому предшествует большая дискуссия в правительстве, в «КазТрансГазе», с акиматами регионов. Поэтому здесь прогнозировать очень сложно. Но объективно мы должны понимать, что вечно субсидировать внутренний рынок, конечно же, невозможно», - подчеркнул вице-министр.

Он также добавил, что должна быть также стратегия по выходу тарифа хотя бы на безубыточный уровень, но «никак не удержания убыточных цен на газ».

«Что мы делаем, например, по развитию газохимии? Для того, чтобы газохимию не блокировать, потому что «КазТрансГазу», естественно, не охота продавать газ на внутренний рынок новым большим потребителям, мы договариваемся, что для проектов с высокой добавленной стоимостью он будет продавать хотя бы на уровне себестоимости. Плюс какая-то небольшая маржа, на уровне 5-7%. Хотя бы так. Долгосрочная стратегия должна быть по выходу на безубыточность. Другое дело, что сегодняшние реалии говорят о том, что пока цена на газ, ее поднимать пока – население не выдержит. И поэтому удерживаем», - сказал вице-министр.

В целом он сообщил, что за период с 2014 по 2018 год национальный оператор в лице «КазТрансГаз» понес убытки на внутреннем рынке порядка 200 млрд тенге.

«Это огромные цифры, о которых население должно знать», - заявил он.