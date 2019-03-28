Токаев считает своей обязанностью продолжать развивать сотрудничество Казахстана и России

В Акорде прошла встреча Касым-Жомарта Токаева с помощником президента Российской Федерации Андреем Фурсенко. В ходе встречи Токаев отметил важность казахстанско-российского партнерства и союзничества в обеспечении долгосрочных национальных интересов двух стран, сообщила пресс-служба президента РК.

«Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев всегда подчеркивает, что отношения между Казахстаном и Россией являются эталонными. Поэтому моя обязанность как главы государства состоит в том, чтобы придать дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества, основы которого были заложены нашими лидерами – Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и Владимиром Владимировичем Путиным», - подчеркнул он.

В контексте предстоящего официального визита в Российскую Федерацию Токаев отметил, что в ходе переговоров на высшем уровне также будут обсуждаться вопросы образования, науки, технологического и культурного обмена.

В свою очередь Фурсенко проинформировал Токаева об итогах его визита в столицу Казахстана.

«Мы провели конструктивные и интересные переговоры, посетили Национальный центр биотехнологий, Назарбаев Университет, сенат парламента. Сегодня между нашими странами осуществляется достаточно успешное сотрудничество в научной сфере. Есть общие приоритеты и потенциал развития в данном направлении», - отметил помощник президента РФ.

Напомним, Токаев посетит Российскую Федерацию с официальным визитом 3 апреля. Он встретится с Владимиром Путиным и обсудит с ним вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы. По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов.