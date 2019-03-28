Мадина Абылкасымова назначена заместителем председателя Нацбанка

«Распоряжениями главы государства назначены: Биртанов Есжан Амантаевич заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан; Абылкасымова Мадина Ерасыловна заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Между тем другим распоряжением Жанат Курманов освобожден от должности заместителя председателя Нацбанка.

Напомним, что 12 марта Абылкасымова была назначена на должность первого заместителя министра национальной экономики. Ранее, с февраля 2018 года по 25 февраля 2019 года, она занимала пост министра труда и социальной защиты населения.

Есжан Биртанов до нового назначения был управляющим директором АО «НУХ «Байтерек», а ранее - председателем правления «Национальная инвестиционная корпорация Национального банка», возглавлял Казахстанскую фондовую биржу. Работал в Нацбанке на различных должностях в 2014-2015 годах.